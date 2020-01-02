Акторку Моллі Фіцджеральд заарештували за жорстоке вбивство мами, – ЗМІ
У США заарештували акторку Моллі Фіцджеральд, яка грала епізодичні ролі у голлівудських фільмах, зокрема, у "Першому меснику" від студії Marvel. Жінку підозрюють у жорстокому вбивстві мами.
Як повідомляють журналісти The Hollywood Reporter, резонансний арешт відбувся у вівторок, 31 грудня 2019 року. За даними слідства, незадовго до Нового року 38-річна Моллі Фіцджеральд навідалась до заміського маєтку своєї матері у Канзасі. Що змусило акторку накинутись на жінку з ножем, правоохоронці не інформують. Однак у поліції переконані: саме Моллі безжально зарізала свою маму Патрицію та залишила її тіло в будинку.
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Окрім цього, на причетність зірки до злочину вказують і її поранення. 20 грудня, коли сталось вбивство, вона звернулась до медиків з ножовими пошкодженнями рук. Інсайдери стверджують: лікарі зателефонували до правоохоронців, вважаючи, що Моллі Фіцджеральд стала жертвою нападу та під час оборони порізалась.
Наразі акторка перебуває у в'язниці. Судді встановили заставу у розмірі 500 тисяч доларів, які Моллі Фіцджеральд не може оплатити, щоб вийти на волю на час слідства.
Моллі Фіцджеральд була відома, як акторка епізодичних ролей. Її часто запрошували на зйомки в неперспективні кінострічки, однак у 2011 році саме вона постала у фільмі Marvel. Роль обраниці Старка у "Першому меснику" допомогла Моллі Фіцджеральд привернути увагу продюсерів, адже під час зйомок вона не тільки була акторкою, але й помічницею режисерів Джо Руссо та Джо Джонстона. Однак вибороти головну роль у фільмах їй не вдалось.