Які актриси отримали Оскар за останні 10 років: список лауреаток

Наприкінці 2019 року чимало видань робили свої підсумки завершального року десятиліття. Так, за місяць до "Оскара-2020" редакція LifeStyle 24 вирішила нагадати вам, які акторки відзначилися у світовому кінематографі за останні 10 років.

Після оголошення номінантів на "Оскар-2020" увесь світ завмер в очікуванні 9 лютого. Адже саме тоді Американська академія кінематографічних мистецтв і наук назве лауреатів 92-ї церемонії нагородження "Оскар".

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А, оскільки саме ця премія стане дебютною у новому десятилітті, редакція LifeStyle 24 вирішила нагадати вам, які актриси та за які ролі отримали золотисту статуетку протягом останніх десяти років.

Актриси, які отримали "Оскар" за останні 10 років

2010 – Сандра Буллок



Сандра Буллок / Getty Images

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2010" отримала акторка Сандра Буллок. Вона зіграла головну роль у фільмі "Невидима сторона".

2011 – Наталі Портман



Наталі Портман / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2011" отримала акторка Наталі Портман. Вона зіграла головну роль у фільмі "Чорний лебідь".

2012 – Меріл Стріп



Меріл Стріп / Getty Images

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2012" отримала акторка Меріл Стріп. Вона зіграла головну роль у фільмі "Залізна леді". Додамо, що свій перший "Оскар" актриса отримала у 1980 році за роль у фільмі "Крамер проти Крамера", а другий у 1983 за виконання ролі в стрічці "Вибір Софі".

2013 – Дженніфер Лоренс



Дженніфер Лоренс / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2013" отримала акторка Дженніфер Лоренс. Вона зіграла головну роль у фільмі "Збірка промінців надії".

2014 – Кейт Бланшетт



Кейт Бланшетт / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2014" отримала акторка Кейт Бланшетт. Вона зіграла головну роль у фільмі "Жасмин". Варто додати, що нагорода для автралійської актриси була другою. Вперше вона отримала бажану статуетку у 2005 році за другорядну роль в стрічці "Авіатор".

2015 – Джуліанн Мур



Джуліанн Мур / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2015" отримала акторка Джуліанн Мур. Вона зіграла головну роль у фільмі "Все ще Еліс".

2016 – Брі Ларсон



Брі Ларсон / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2016" отримала акторка Брі Ларсон. Вона зіграла головну роль у фільмі "Кімната". Це була перша і, станом на 2020 рік, остання її номінація та перемогу у премії "Оскар".

2017 – Емма Стоун



Емма Стоун / Getty Images

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2017" отримала акторка Емма Стоун. Вона зіграла головну роль у фільмі "Ла-Ла Ленд".

2018 – Френсіс Мак-Дорманд



Френсіс Мак-Дорманд / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2018" отримала акторка Френсіс Мак-Дорманд. Вона зіграла головну роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі". До слова, у 1997 році відома актриса отримала "Оскар" у тій же номінації за роль у фільмі "Фарґо".

2019 – Олівія Колман



Олівія Колман / IMDb

Нагороду у номінації "Найкраща жіноча роль" на церемонії нагородження "Оскар-2019" отримала акторка Олівія Колман. Вона зіграла головну роль у фільмі "Фаворитка".

2020 – в очікуванні. Вже менше, ніж за місяць ми дізнаємося, яка ж акторка отримала "Оскар-2020" за "Найкращі жіночу роль". Наразі нагадаємо вам номінанток у цій категорії.

Найкраща жіноча роль на "Оскар-2020":

Синтія Еріво ("Гаррієт")

Скарлет Йоганссон ("Шлюбна історія")

Сірша Ронан ("Маленькі жінки")

Шарліз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуді")