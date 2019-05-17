Акцент на золото: новий звабливий вихід Єви Лонгорії в одязі Вікторії Бекхем

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка і зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продовжує вражати стильними виходами у рамках 72-го Каннського кінофестивалю.

Зіркова мама та акторка Єва Лонгорія відвідала переговори Women in Motion. Для виходу вона підготувала яскравий образ, примірявши одяг від найкращої подруги британської дизайнерки Вікторії Бекхем.

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Так, яскравим елементом стали золоті штани з ефектними розрізами на ногах. Їхня ціна складає близько 31 тисячу гривень. Зверху Єва одягнула білий мереживний топ за 24 тисячі гривень і over-size жакет у тон вартістю 45,5 тисяч гривень.

Насичений макіяж з акцентом на очах та зібране волосся завершили образ Лонгорії.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

Днями раніше Єва Лонгорія продемонструвала розкішний блискучий образ на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, який триватиме до 25 травня. Для події акторка одягнула максі-сукню золотистого відтінку, яку прикрашали паєтки та бахрома.

Єва Лонгорія на Каннському фестивалі
Єва Лонгорія на Каннському фестивалі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Каннський кінофестиваль Голлівуд Єва Лонгорія
Джерело: LifeStyle 24
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