Акцент на золото: новий звабливий вихід Єви Лонгорії в одязі Вікторії Бекхем

Голлівудська акторка і зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продовжує вражати стильними виходами у рамках 72-го Каннського кінофестивалю.

Зіркова мама та акторка Єва Лонгорія відвідала переговори Women in Motion. Для виходу вона підготувала яскравий образ, примірявши одяг від найкращої подруги британської дизайнерки Вікторії Бекхем.

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Так, яскравим елементом стали золоті штани з ефектними розрізами на ногах. Їхня ціна складає близько 31 тисячу гривень. Зверху Єва одягнула білий мереживний топ за 24 тисячі гривень і over-size жакет у тон вартістю 45,5 тисяч гривень.

Насичений макіяж з акцентом на очах та зібране волосся завершили образ Лонгорії.



Єва Лонгорія / Getty Images



Єва Лонгорія / Getty Images

Днями раніше Єва Лонгорія продемонструвала розкішний блискучий образ на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, який триватиме до 25 травня. Для події акторка одягнула максі-сукню золотистого відтінку, яку прикрашали паєтки та бахрома.



Єва Лонгорія на Каннському фестивалі / Getty Images