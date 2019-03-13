Аладдін повертається: у мережі з'явився офіційний трейлер фільму

У мережі з'явився перший офіційний трейлер фільму компанії Disney "Аладдін", світова прем'єра якого відгримить 22 травня.

Перший трейлер опубліковано на офіційному каналі Walt Disney Studios в YouTube 12 березня. Головні ролі у фільмі зіграли Мена Массуд, Наомі Скотт і Вілл Сміт.

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Головним режисером "Аладдіну" виступив талановитий Гай Річі.

Опис фільму: кінострічка розповідає історію вуличного злодія Аладдіна, який мріє колись одружитись з принцесою Жасмін. В цей час підступний Джафар вирушив у пошуки чарівної лампи з Джином. Однак знайти таємну печеру та відкрити її під силу тільки Аладдіну. Через це злодій стає мішенню для лиходія.

Додамо, що у кінострічку включені сцени з оригінального мультфільму. До прикладу, казковий політ Аладдіна і Жасмин на килимі-літаку.

Фільм Аладдін: дивіться офіційний трейлер