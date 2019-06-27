Алан Бадоєв підписав значний контракт з китайською компанією: режисер зніме 25 унікальних відео

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Алан Бадоєв
Алан Бадоєв / Прес-служба

Столиця України досі залишається однією із міст-лідерів, які є найуспішнішими у виробництві музичних шедеврів. А український режисер Алан Бадоєв намагається тримати планку. Він став першим кліпмейкером, якому вдалося підписати масштабний контракт з Китаєм, тим самим вкотре нагадавши світові про українські таланти.

Алан Бадоєв добре відомий у багатьох країнах світу завдяки своїй неперевершеній діяльності у галузі відеовиробництва. Наступним кроком у його кар'єрі стало укладання договору його компанії BADOEV TEAM з великою китайською компанією N.E.W.S.

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Він став перший режисером у країнах СНД, якому вдалося привезти такий контракт. Відтепер Україна та Китай тісно співпрацюватимуть в області шоу-бізнесу. Алан Бадоєв зобов’язався зняти 25 унікальних та оригінальних відеоробіт для азіатських артистів. Його співпраця відбуватиметься з артистами різного масштабу: починаючи від молодих гуртів, завершуючи зірками Піднебесної.

Цей контракт, безумовно, початок нового етапу і рівня виробництва не тільки для мене, як режисера, а й для багатьох компаній-підрядників нашої індустрії. Для себе я, як і раніше, ставлю ті завдання, що і завжди: надати клієнтові першокласний продукт, який представлятиме його музику не тільки в Китаї, але і у всьому світі, оскільки кілька проектів, над якими ми зараз працюємо, розраховані саме на світовий реліз,
– зазначив Алан Бадоєв.

Однак, як зізнався режисер, переговори між сторонами тривали близько року і, перш ніж вони дійшли згоди, довго та добре придивлялися один до одного. Проте в результати таки підписали договір і тепер Алан Бадоєв знімати кліп для молодого співака, який разом з ним ступить у сольне плавання. Зйомки одного з його кліпів вже відбулися у Києві, як і більшість відео українського кліпмейкера.
 


Фото: прес-служба 

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Теги: Новини України LifeStyle
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