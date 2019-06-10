ALEKSEEV пояснив, чому досі дає концерти в Росії

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ALEKSEEV розповів про гастролі в Росії
ALEKSEEV розповів про гастролі в Росії / Instagram / @alekseev_officiel

Український співак ALEKSEEV (справжнє ім'я – Микита Алексеєв) після окупації Криму та частини Донбасу продовжує активно виступати в Росії. За співпрацю з країною-агресором артиста вже неодноразово засуджували у мережі. Тепер же ALEKSEEV вирішив публічно розповісти, чому він гастролює в РФ.

Зробив він це у програмі "Світське життя". ALEKSEEV зізнався, що в Росії у нього є чимало прихильників, тому саме для них артист щоразу вирушає в Росію та дає гучні концерти. 

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Я люблю музику і буду там, де вона є. У Росії в мене дуже багато прихильників, які мене люблять за музику. І на кожному концерті я завжди співаю українською мовою,
– пояснив ALEKSEEV.

Водночас співак прокоментував загалом ситуацію з російськими гастролерами. За його словами, багато українських артистів відмовились від гастролей в Росії не через патріотичні міркування. ALEKSEEV переконаний, що чимало вітчизняних співаків не мають популярності в РФ.

"Я не сказав би, що дуже багато артистів відмовилися від концертів. Дуже багато артистів кажуть, що так зробили, тому що вони там нікому не потрібні", – додав він.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALEKSEEV (@alekseev_officiel)

Хто такий Alekseev?Свою сольну кар'єру Alekseev розпочав на шоу "Голос країни". Після ефектної появи на проекті він стрімко увірвався в шоу-бізнес. Згодом артист відзначився чималими скандалами: Alekseev отримав російські премії МУЗ-ТВ та Ru.TV, а у 2018 виступив на Євробаченні від Білорусі.

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Теги: Новини України LifeStyle Російські гастролери Новини LifeStyle
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