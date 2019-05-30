ALEKSEEV розповів, чи задумується про весілля з коханою
Український співак ALEKSEEV взяв участь в черговому випуску програми "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ", де зізнався, чи вважає за потрібне проводити весільні церемонії з коханою людиною.
Під час інтерв'ю ведучий Слава Дьомін запитав в 26-річного артиста підтвердження інформації щодо його роману з Уляною Синецькою – учасницею гурту "ВІА Гра". Але виконавець вирішив утриматись від коментарів: "Мені здається, що зараз не той момент, коли потрібно говорити про стосунки".
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В цей же час ведучий навів ALEKSEEV’а на роздуми, чи вважає він себе романтиком і чи вважає, що стосунки повинні перерости у весілля.
Мені потрібні емоції, мені потрібно натхнення, яке окрилить мене, яке дасть мені стимул. Звичайно, для мене такі романтичні емоції – це їжа, яка допомагає мені потім в своїй творчості,
– по-філософський підкреслив співак.
Щодо весілля, то ALEKSEEV переконаний, що свято не повинне бути пишним, а проведеним у вузькому колі родини та друзів. Але як факт, свято весілля все ж повинне відбутись, на його думку.
"Я прихильник того, що це повинно відбутись у вузькому колі людей", – лаконічно наголосив артист.
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Дивіться випуск з ALEKSEEV у програмі "Слава +":