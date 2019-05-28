Алессандра Амбросіо похизувалась ідеальною фігурою в купальнику: гарячі фото

Бразильська модель Алессандра Амбросіо після виходу з числа "ангелів" Victoria's Secret геть не втратила свою ідеально струнку форму. Це зірка вкотре продемонструвала, опублікувавши серію знімків у купальниках.

Хоч Каннський кінофестиваль завершився ще 25 травня, однак у мережі з'являються все нові кадри. Зірки, які були запрошеними гостями події, продовжують ділитись з прихильниками світлинами, зробленими поза червоною доріжкою.

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Так, 38-річна модель Алессандра Амбросіо не упустила можливість відпочити у Франції. У перерві між світськими виходами і кінопрем'єрами запальна бразилійка поніжилась біля басейну, де зробила гарячі фото в стилі топових глянців. Перед камерою вона засвітила білий купальник та приголомшливу фігуру.

А от на інших знімках Алессандра Амбросіо приміряла звабливе вбрання на Лазурному березі. Модель постала у розкішному чорному купальнику з накидкою та білій сорочці, вбраній на голе тіло. Сексапільна бразилійка виглядала дуже звабливо, що відзначили всі користувачі мережі.