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Алессандра Амбросіо приголомшила стрункою фігурою в бікіні: спекотні фото

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Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильська модель Алессандра Амбросіо похизувалася ідеальною фігурою в купальнику від бренду Galfloripa, опублікувавши серію спокусливих світлин.

Алессандра Амбросіо позувала у фотосесії для рекламного кампейну Galfloripa. Результатом гарячої зйомки знаменитість поділилася на своїй інстаграм-сторінці. 

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На фото Алессандра позує на сонячному пляжі. Одягнена в бікіні жовтого кольору, яке гарно підкеслює привабливі форми моделі. Волосся вкладене на бік в укладку з легкими локонами. На обличчі легкий макіяж у природних тонах. Гармонійно доповннює образ красива замага Амбросіо.

Алессандра поширила ще один допис, в якому є серія фото та відео з рекламної зйомки. На них зірка разом із ще однією моделлю зображені на березі океану. Модель одягнута в роздільний купальник вишневого кольору. Вона позує, еротично прогнувшись, та вабить своїм поглядом. На ролику видно, як дівчата, радіючи, біжать в океан.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика LifeStyle
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