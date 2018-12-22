Алессандра Амбросіо приміряла стильну куртку на голе тіло: звабливі фото

Екс-зірка білизняного бренду Victoria's Secret не соромиться демонструвати свої стрункі форми тіла на пікантних фотографіях. Модні бренди часто запрошують Алессандру для своїх рекламних кампаній, а та у свою чергу ділиться з шанувальниками результатами фотозйомок.

Однією з останніх фотосесій стала зйомка для молодіжного бренду одягу JORDACHE. На нових світлинах, які Алессандра залишила у своєму Instagram, вона позує лише в одній джинсовій куртці, яка пікантно прикриває її тіло.

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"Затишно в моїй джинсовій куртці", – йдеться у дописі до фотографій, у якому модель наголошує, що спільно з брендом випустила власну преміум-колекцію. Її look доповнював ніжний макіяж та природня зачіска, а білий плед, на якому сиділа зірка, і справді додавав затишку світлині.



Алессандра Амбросіо для JORDACHE / Instagram / @alessandraambrosio

Шанувальники моделі можуть лише припускати, чи були якісь елементи одягу під джинсовим вбранням, однак таким образом вони залишились цілком задоволені. "Така чарівна і заворожуюча", "Гаряча", "Чудово виглядаєте з джинсом", "Найпрекрасніша з усіх" та багато інших захопливих коментарів залишили вірні шанувальники бразильської моделі.



Алессандра Амбросіо для JORDACHE / Instagram / @alessandraambrosio