Алессандра Амбросіо приміряла стильну куртку на голе тіло: звабливі фото

688 Читать новость на русском
Алессандра Амбросіо для JORDACHE
Алессандра Амбросіо для JORDACHE / Instagram / @alessandraambrosio

Екс-зірка білизняного бренду Victoria's Secret не соромиться демонструвати свої стрункі форми тіла на пікантних фотографіях. Модні бренди часто запрошують Алессандру для своїх рекламних кампаній, а та у свою чергу ділиться з шанувальниками результатами фотозйомок.

Однією з останніх фотосесій стала зйомка для молодіжного бренду одягу JORDACHE. На нових світлинах, які Алессандра залишила у своєму Instagram, вона позує лише в одній джинсовій куртці, яка пікантно прикриває її тіло.

Читайте також: Топлес та зі змією: Ельза Госк показала перші кадри із сексапільної зйомки

"Затишно в моїй джинсовій куртці", – йдеться у дописі до фотографій, у якому модель наголошує, що спільно з брендом випустила власну преміум-колекцію. Її look доповнював ніжний макіяж та природня зачіска, а білий плед, на якому сиділа зірка, і справді додавав затишку світлині.

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо для JORDACHE / Instagram / @alessandraambrosio

Шанувальники моделі можуть лише припускати, чи були якісь елементи одягу під джинсовим вбранням, однак таким образом вони залишились цілком задоволені. "Така чарівна і заворожуюча", "Гаряча", "Чудово виглядаєте з джинсом", "Найпрекрасніша з усіх" та багато інших захопливих коментарів залишили вірні шанувальники бразильської моделі. 

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо для JORDACHE / Instagram / @alessandraambrosio

Теги: LifeStyle Стиль і мода Victoria's Secret Еротика Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
сьогодні 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
Катерина Козачинська 3429
5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
сьогодні 14:10 5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
Олена Булан 21848
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
21 грудня 18:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 9638
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
21 грудня 13:15 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 29153
Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
21 грудня 10:00 Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 2043
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
20 грудня 20:10 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
23253
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук