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Алессандра Амбросіо веселилася на карнавалі в пікантних образах: гарячі фото

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Алессандра Амбросіо на карнавалі в Бразилії / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильська модель Алессандра Амбросіо обожнює веселитися. Звісно, що вона не могла пропустити карнавал у рідній країні. На вечірці зірка добре провела час, що продемонструвала прихильникам.

Алессандра Амбросіо добряче відпочила та потанцювала на карнавалі в Бразилії. Модель поділилася з підписниками в інстаграмі серією спекотних фотографій.

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Для цього заходу знаменитість обрала гарячий та відвертий образ. Вона одягнула дуже відверту сукню, якщо це вбрання можна назвати сукнею. Груди Амбросіо були прикриті коротким металевим топом, а низ складали високі труси зі стразами. На деяких світлинах ще можна побачити чорний топ. Таке вбрання яскраво поєднувалося з карнавальним настроєм.

Доповнила образ прозорими босоніжками на високих підборах. Серед аксесуарів зірка обрала сріблясті сережки-кільця. Волосся було вкладене в легкі локони, а на обличчі Алессандри можемо бачити легкий макіяж з акцентом на очах.

Алессандра Амбросіо
Амбросіо у відвертому вбранні на бразильському карнавалі / Instagram / @alessandraambrosio

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо веселиться на карнавалі / Instagram / @alessandraambrosio

Модель приміряла ще один образ, який приголомшує. Вона одягнула металеву нижнб білизну, а також металеві штанини, які були причеплені до трусів. На шиї в Амбросіо був легкий шалик, а на вухах – масивні сережки. Волосся знаменитість рівно вклала та зробила макіяж з чорними стрілками на повіках.

Алессандра Амбросіо
Алессанжра Амбросіо в металевому вбранні на карнавалі / Instagram / @alessandraambrosio

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика LifeStyle Бразилія
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