Аліна Гросу спробувала приховати оголені груди під час виступу: фото

Українська співачка стала гостею премії "Музична платформа". У своєму інстаграмі дівчина поділилася кадрами зі сцени. Проте під час виступу зірки стався конфуз і вона засвітила груди на всю країну. Аліна Гросу знайшла своєрідне обгрунтування пікантній ситуації.

Аліна Гросу постала на одній сцені разом з іншими популярними представниками українського шоу-бізнесу. Її сингл "Vova" був обраний "Найкращою піснею 2019 року" за версією премії "Музична платформа". Співачка потішила виконанням свого хіта гостей музичної церемонії. Проте увага глядачів була прикута зовсім не до танцювальної постановки чи вокальних здібностей.

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Аліна Гросу з'явилася на сцені у розкішній смугастій чорно-білій сукні з екстримальним розрізом до стегон та з глибоким декольте, яке підкреслило її пишні форми. Проте під час емоційного співу дівчина повністю віддалася пісні й забула про ледь прикритий бюст. Саме тому в мережі з'явилися світлини, на яких видно оголені груди зірки. Задля пристойності, вона прикрила пікантні місця емоджі.

Співачка знайшла виправдання такому конфузу, яке перетворилося на справжній мем у мережі.

Так викладалася, так викладалася, що все виклалося,

– дотепно прокоментувала Аліна Гросу.



Аліна Гросу на премії "Музична платформа" / Instagram / @alina_grosu

Проте одним відвертим кадром Аліна Гросу не обмежилася й розпочала справжній тематичний діалог зі своїми прихильниками.

Так викладалася, що все виклалось. Тепер це хештег під всі мої шизануті фотки. Пропоную челендж, які у вас були казуси в житті? Зізнавайтесь,

– написала співачка під не менш відвертим фото.