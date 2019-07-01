Аліна Гросу зробила особливий подарунок своєму чоловіку та показала нові кадри з весілля

Співачка Аліна Гросу, яка дає концерти у Росії та проживає у Москві, поділилась з прихильниками особливою піснею. Трек "Непобедима" вона присвятила своєму чоловіку Олександру та новому етапу їхнього спільного життя.

Наразі у мережі зірка опублікувала lyric-відео з ексклюзивними кадрами їхнього весілля. Аліна Гросу показала не тільки фото з розпису в Москві, але й з розкішної церемонії в Італії. Зокрема, прихильники зможуть побачити, як зіркова наречена готувалась до виходу та йшла зі своїм коханим до вівтаря.

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За словами представників Аліни Гросу, вперше співачка виконала пісню "Непобедима" перед всіма гостями на весіллі. Трек артистка подарувала своєму чоловіку, бо саме він надихнув її на створення цієї композиції. Відтак символічно у ролику з'явились її спільні фото з Олександром. Окрім цього, на другий день після церемонії Аліна Гросу розпочала зйомки романтичного кліпу, який презентує до кінця липня 2019 року.

В цю мить починається наша історія,

– прокоментувала відео Аліна Гросу.

Дивіться lyric-відео до пісні Аліни Гросу "Непобедима":

Що відомо про весілля Аліни Гросу?

24-річна російська гастролерка Аліна Гросу спершу офіційно розписалась із загадковим нареченим у Москві. На скромній церемонії були присутні тільки найближчі родичі артистки та її коханого Олександра.

Та на цьому співачка не зупинилась, продовживши планувати своє розкішне весілля. Аліна Гросу обрала старовинний палац Villa Arvedi, що розташований у передмісті італійської Верони. Саме там артистка з нареченим обмінялись клятвами у присутності зіркових гостей. У день весілля Аліна Гросу змінила 4 весільні сукні. Окрім цього, для зйомок кліпу вона взяла ще 2 вбрання.

"В нареченої було 6 суконь. Вони їхали до Італії на тиждень, тому планували там знімати кліп на весільну тематику, відтак були вбрання у кольорі – блакитні і пудрові. Планувалось, що вона вбере одну сукню в день самої церемонії, а на розпис, коли батько її вів до вівтаря – другу. На вечірку в ресторані та спеціально для розрізання торта вона обрала інші сукні. Окрім цього, для виконання своїх пісень Аліна вибрала легке і зручне вбрання, в якому планувала красуватись на наступний день після весілля", – поділилась менеджер салону Feya Bridal.

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Водночас Аліна Гросу не поспішає знайомити громадськість зі своїм чоловіком, показуючи тільки його фото та розсекретивши ім'я. Однак чим займається таємничий Олександр, чи яке його прізвище, наразі залишаються секретом.