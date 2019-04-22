Алла Костромічова знялася оголеною для реклами аромату Jean Paul Gaultier

Знаменита українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова взяла участь у звабливій фотосесії для рекламної кампанії аромату Jean Paul Gaultier.

Кілька тижнів тому представники марки представили перше обличчя аромату, яким стала Ірина Шейк, а днями Алла Костромічова опублікувала на сторінці в Instagram фото зі своєї рекламної зйомки для бренду. Українська зірка стала новим обличчям парфуму від французького бренду Jean Paul Gaultier.

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Топ-модель постала перед камерами у трьох кардинально різних образах. На одному зі знімків вона була спокусливою, звабливою та сексуальною дівчиною з оголеним тілом, яке прикрила великою книгою, на другому – у сексапільній сукні в білизняному стилі, засвітивши ноги, а на третьому – елегантна красуня у шовковій сорочці та спідниці плісе. Такі три різноманітні образи ще раз підкреслили універсальність нового аромату – він точно стане у пригоді і личитиме кожній жінці.



Топ-модель для кампанії Jean Paul Gaultier / Instagram / @alla



Алла Костромічова для французького аромату / Instagram / @alla



Алла Костромічова для Jean Paul Gaultier / Instagram / @alla