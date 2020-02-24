Алла Мазур підкорила мережу сміливим образом: телеведуча позує у прозорій сукні

Відома українська телеведуча з листопада минулого року бореться з раком. Проте власним прикладом Алла Мазур прагне довести, що жага до життя здатна здолати навіть страшну недугу. Так, вона долучилася до ініціативи фотографа Ростислава Ріпка та приміряла звабливе вбрання для зйомки.

Сьгодні, 24 лютого, на особистій сторінці 54-річної телеведучої Алли Мазур з'явився приголомшливий кадр, який не залишив байдужим шанувальників знаменитості. У розпал боротьби з онкологією вона не відмовляється від фешн-зйомок та продовжує повноцінне життя, незважаючи на виснажливе лікування.

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Український фотограф Ростислав Ріпка, який співпрацює з багатьма зірками вітчизняного шоу-бізнесу, створив проєкт Harcourt-inspiration. До ініціативи долучилися ведучі телеканалу "1+1" Алла Мазур, Лідія Таран та Соломія Вітвіцька. Зірки постали у чуттєвій зйомці у сміливих образах. Так, Алла Мазур приміряла легку сукню з прозорої тканини темного кольору. Вбрання ледь прикрило її оголені плечі. Усміхнена телеведуча замріяно позувала у затемненому приміщенні, яке допомогло відобразити авторові гру світла та тіні. Її ніжний образ доповнив легкий макіяж з рожевою помадою та тінями-блискітками.

Журналістка публічно прокоментувала результат роботи з фотографом, зазначивши, що він зумів побачити зіркових моделей в легендарному аристократичному чорно-білому стилі Harcourt. Вона зізналася, що відчувала себе подібною на культових знаменитостей минулого століття Марлен Дітріх та Бріджит Бардо.

Поки наш чарівник і за сумісництвом улюблений фотограф ведучих ТСН – Ростик Ріпка готує свій особливий і таємничий проект Harcourt-inspiration, покажу вам трохи секретиків. Це лише краплинка настрою… За одну річ я йому вже вдячна: він перший, хто подружив мене з червоною помадою,

– прокоментувала кадр Алла Мазур.

Сам автор проєкту Ростислав Ріпка також не стримався від коментарів дивовижного процесу та залишився задоволений співпрацею: "Алло, дякую за довіру і магію кіно в кадрі. Впевнений, результатом будемо насолоджуватись". Фоловери радо сприйняли разючі зміни стилю Алли Мазур та залишили під фото понад шість тисяч вподобань та десятки коментарів, наголошуючи на бездоганному вигляді телеведучої.