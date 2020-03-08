Alyona Alyona поділилася спокусливими світлинами з відпочинку

Понад місяць реперка відпочиває на розкішному курорті Балі. Як раніше запевняла Alyona Alyona, сонце та океан сприяє не лише відпочинку від буденних турбот, а й творчості. Проте поки зірка тішить прихильників лише спекотними фото, демонструючи справжній релакс та насолоду.

Сьогодні, 8 березня, на офіційній сторінці виконавиці з'явилося пікантне фото, яким вона привітала всю жіночу частину планети з їхнім святом. Alyona Alyona, яка звикла руйнувати суспільні стереотипи, не стала нехтувати принциповістю й у цей знаковий день.

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Дописом в інстаграмі вона поспішила наголосити, що дівчатам перш за все треба цінувати, любити і приймати себе справжньою. Щемливий текст вона доповнила досить відвертим фото. Пишнотіла Alyona Alyona позувала в басейні оголеною. На емоційній світлині вона лише частково занурилася у воду, прикривши свій бюст тропічними фруктами-коктейлями, якими, судячи з усього, вона й відзначила Міжнародний жіночий день.

Варто наголосити, що під час відпочинку знаменитість відмовилася від макіяжу, дозволивши своєму тілу та оранізму відпочити. На кадрах, які вона оприлюднила, виконавиця позує без косметики, сповнюючись енергією від сонячних променів.

Як і кожна дівчина, у цей день Alyona Alyona хоче отримувати увагу від чоловіків. Так, в інстаграм-сторіс вона показала букет квітів та запевнила, що справжні джентельмени знайшлися й на Балі.



​Alyona Alyona позувала оголеною на відпочинку / Instagram / @alyona.alyona.official



​Alyona Alyona позувала оголеною на відпочинку / Instagram / @alyona.alyona.official