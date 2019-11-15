Alyona Alyona поламала гойдалку в Ісландії: курйозні фото

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Alyona Alyona оконфузилась в Ісландії / Instagram / @alyona.alyona.official

Українська реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко), яка підкорила не тільки вітчизняних меломанів, але й закордонних експертів, відвідала Ісландію. Проте під час її відпочинку стався курйоз: артистка зламала дерев'яну гойдалку.

На інстаграм-сторінці Alyona Alyona продемонструвала фото кумедної ситуації. За словами реперки, їй запропонували поринути у дитинство та покататись на гойдалці, яку встановили посеред мальовничого поля в Ісландії. Однак конструкція зруйнувалась під час розваги, а Alyona Alyona опинилась на землі. 

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"Сідай, Альонко, буде весело. Помітила, що в Ісландії ненадійні гойдалки", – написала реперка у мережі. 

Цікаво, що Alyona Alyona не змінює свого стилю. Перед прихильниками вона постала у чорних штанах та подовженій куртці, які доповнила яскравим взуттям. Знаменита реперка сплела волосся у гульку та, як зазвичай, відмовилась від макіяжу. 

Українська реперка в Ісландії
Українська реперка Alyona Alyona в Ісландії / Instagram / @alyona.alyona.official

курйозно впала з гойдалки
Alyona Alyona курйозно впала з гойдалки / Instagram / @alyona.alyona.official


Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Що відомо про Alyona Alyona?
Це українська реп-виконавиця, яка отримала шалену популярність завдяки трекам з простим народним текстом. До вокальної кар'єри співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині. Однак через тиск з боку колег та булінг вона звільнилася. Перші кліпи Alyona Alyona "Рибки" та "Голови" зібрали мільйонні перегляди на ютубі. Наразі реперка може похизуватись успішним сольним альбомом "Пушка" та міжнародними нагородами, зокрема, Anchor.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Курйозні новини Ісландія Alyona Alyona
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