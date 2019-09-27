Alyona Alyona розповіла про гастролі по світу в новому кліпі "Завтра": яскраве відео
Українська реп-виконавиця Alyona Alyona цього року отримала справжню славу та стала зіркою світового значення. Про це вона і розповіла у своїй новій відеороботі під назвою "Завтра", що з’явилась в мережі 27 вересня та вже набирає популярності.
Alyona Alyona завжди вражає своїх прихильників яскравими відеороботами, адже саме з цього вона і починала свою кар'єру. Не виключенням і став підсумковий 3-хвилинний ролик, пісня до якого, ймовірно, увійде в її майбутній альбом.
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Про подорожі та світові гастролі, зокрема, про участь у музичному фестивалі Sziget та участь в Бієнале у Венеції, зірка поділилась у новому кліпі. В ньому також взяли участь росіянин Noize MC, британець Skepta та українська виконавиця ONUKA.
"Життя – мов велика рiчка, яка несла мене то за течією, то проти багато рокiв. Але один водоспад змiнив все. Часом, у вирi подiй я навiть не знаю, де маю бути завтра… Але я точно знаю, що вже 6 грудня ми зустрiнемось в HC Hall на моєму великому сольному концерті в Києві. Тож до зустрiчi!" – прокоментувала вихід нового треку та анонс концерту Alyona Alyona на своїй сторінці в інстаграмі.
Alyona Alyona – "Завтра": дивитись відео онлайн
Текст пісні "Завтра" Alyona Alyona:
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
А завтра мій час
Знову покличе мене
Нова мета, нова ціль
Новий параграф і є новий день
Лінія довга на лівій руці
В книгу життя кожен вписує сам
Море ідей чи то купу подій
Сотні бажань або тонами мрії
Чисті слова вилами по воді
Я знаю, педалі крутитиму далі
Хай я не зі сталі, та нерви метала
Я переїжджатиму всі магістралі
Чим дужче, тим далі, де нові міста, ей
Щоби поділитися, не потрібно приводу
Ти маєш зерна кави чи мішаєш в собі три в одном
Як розпізнати поклик, коли безліч інтересів?
А є одне стебло, але гілок більш ніж десять
Рвеш себе на шмаття, обираєш свою сторону
І як би розділити час свій рівно-сильно, порівну
Просто корінням у ґрунт, а тяжче рубати кінці
І якби-то не прив'язати себе до речей що не мають ні сенсу ні цін
Як не тягнути минулого ковдру, як все без образ відпускатиму я
Так часто я бачу звабливу дорогу, але розумую: вона не моя
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
А завтра мій час
В ілюмінаторі від літака
В напрям екватору тече ріка
В хмари заховані землі й час
Я своїх вражень наповнюю чан
Це не кінець
Моє життя ніби телекінез
Хтось має владу
А я мушу без
Знову на карті я малюю хрест
Я знаю попереду води і береги
Звуки і герци, і люди фонтаном
І я вже стою у неділю чи середу
Зранку чи ввечері, в парне — непарне
Інколи крок відділяє від того
Щоб перезавантажити внутрішній світ
Я ж намагаюся просто звільнити свій стовбур від хворих і зламаних віт
Дні пролітають, єдиний потік
Зими й літа, зійде сотні потів
Я сотні разів залишатиму дім
Щоб бути корисною в цьому житті
Дні пролітають, єдиний потік
Зими й літа, зійде сотні потів
Я сотні разів залишатиму дім
Щоб бути корисною в цьому житті, ей
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
А завтра мій час