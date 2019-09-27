Alyona Alyona розповіла про гастролі по світу в новому кліпі "Завтра": яскраве відео

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona цього року отримала справжню славу та стала зіркою світового значення. Про це вона і розповіла у своїй новій відеороботі під назвою "Завтра", що з’явилась в мережі 27 вересня та вже набирає популярності.

Alyona Alyona завжди вражає своїх прихильників яскравими відеороботами, адже саме з цього вона і починала свою кар'єру. Не виключенням і став підсумковий 3-хвилинний ролик, пісня до якого, ймовірно, увійде в її майбутній альбом.

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Про подорожі та світові гастролі, зокрема, про участь у музичному фестивалі Sziget та участь в Бієнале у Венеції, зірка поділилась у новому кліпі. В ньому також взяли участь росіянин Noize MC, британець Skepta та українська виконавиця ONUKA.

"Життя – мов велика рiчка, яка несла мене то за течією, то проти багато рокiв. Але один водоспад змiнив все. Часом, у вирi подiй я навiть не знаю, де маю бути завтра… Але я точно знаю, що вже 6 грудня ми зустрiнемось в HC Hall на моєму великому сольному концерті в Києві. Тож до зустрiчi!" – прокоментувала вихід нового треку та анонс концерту Alyona Alyona на своїй сторінці в інстаграмі.

Alyona Alyona – "Завтра": дивитись відео онлайн

Текст пісні "Завтра" Alyona Alyona:

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

А завтра мій час

Знову покличе мене

Нова мета, нова ціль

Новий параграф і є новий день

Лінія довга на лівій руці

В книгу життя кожен вписує сам

Море ідей чи то купу подій

Сотні бажань або тонами мрії

Чисті слова вилами по воді

Я знаю, педалі крутитиму далі

Хай я не зі сталі, та нерви метала

Я переїжджатиму всі магістралі

Чим дужче, тим далі, де нові міста, ей

Щоби поділитися, не потрібно приводу

Ти маєш зерна кави чи мішаєш в собі три в одном

Як розпізнати поклик, коли безліч інтересів?

А є одне стебло, але гілок більш ніж десять

Рвеш себе на шмаття, обираєш свою сторону

І як би розділити час свій рівно-сильно, порівну

Просто корінням у ґрунт, а тяжче рубати кінці

І якби-то не прив'язати себе до речей що не мають ні сенсу ні цін

Як не тягнути минулого ковдру, як все без образ відпускатиму я

Так часто я бачу звабливу дорогу, але розумую: вона не моя

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

А завтра мій час

В ілюмінаторі від літака

В напрям екватору тече ріка

В хмари заховані землі й час

Я своїх вражень наповнюю чан

Це не кінець

Моє життя ніби телекінез

Хтось має владу

А я мушу без

Знову на карті я малюю хрест

Я знаю попереду води і береги

Звуки і герци, і люди фонтаном

І я вже стою у неділю чи середу

Зранку чи ввечері, в парне — непарне

Інколи крок відділяє від того

Щоб перезавантажити внутрішній світ

Я ж намагаюся просто звільнити свій стовбур від хворих і зламаних віт

Дні пролітають, єдиний потік

Зими й літа, зійде сотні потів

Я сотні разів залишатиму дім

Щоб бути корисною в цьому житті

Дні пролітають, єдиний потік

Зими й літа, зійде сотні потів

Я сотні разів залишатиму дім

Щоб бути корисною в цьому житті, ей

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни

Я не знаю, де я буду завтра

Знову квиток, знову часу виток, і

Я не знаю, де я буду завтра

А завтра мій час