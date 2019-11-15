Alyona Alyona випустила новий кліп до пісні "Мамин суп" в стилі Девіда Лінча: відео

Українська реп-зірка Alyona Alyona 15 листопада презентувала свою нову відеороботу на пісню "Мамин суп" тривалістю в 10 хвилин. У ньому постало чимало людей, а сама артистка роздумує над тим, що визначає кожного українця.

Філософський відеоролик починається з кухні, на якій Alyona Alyona сидить в оточенні сім’ї, поки ті готують суп. Згодом картина переноситься в іншу кімнату, де двоє чоловіків обговорюють природу речей, справжнє значення слів і свободу вибору. Що цікаво, розмовляли вони задом-наперед – все, як уві сні агента Купера в "Твін Піксі" Девіда Лінча.

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Згодом кадри змінюються, і деталі побуту починають змінюватись. Alyona Alyona пояснила, що таким чином режисер відео Ян Болотов хотів інтерпретувати буденні речі.

Він – людина майбутнього. Його бачення дуже імпонує мені. На перший погляд простий трек, але він дуже круто його інтерпретував. Ми весело варили борщ з акторами, слухали незвичайний діалог і сміялися до сліз над чоловіком, який заглядав до нас у вікно. Насправді в кліпі показані наші традиції, піднімається питання того, що визначає нас як українців,

– йдеться в описі до відео "Мамин суп" в ютубі.

Alyona Alyona – "Мамин суп": дивитись відео онлайн

Додамо, що Alyona Alyona вже не вперше співпрацює з режисером – раніше вони випустили кліп до пісні "Рибки 2".

Для перегляду фотографій зі зйомок кліпу, гортайте вправо:

В одному з дописів в інстаграмі реперка також зізналась, що з дитинства не любила суп, але з періодом дорослішання починала частіше його готувати: спочатку для друзів в гуртожитку, потім для свого хлопця. Зараз же дівчина немає часу на приготуванні їжі, але вирішила поділитись з фанатами власним фірмовим рецептом супу.

"Рецепт:

– стакан гречки;

– двi жменi сушених бiлих грибiв;

– цибуля та морква;

– картопля;

– смажений часник;

– сiль, сумiш перцiв;

– мамина любов".