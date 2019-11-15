Alyona Alyona випустила новий кліп до пісні "Мамин суп" в стилі Девіда Лінча: відео

247 Читать новость на русском
Alyona Alyona випустила кліп "Мамин суп" / Instagram / @alyona.alyona.official Перевірено

Українська реп-зірка Alyona Alyona 15 листопада презентувала свою нову відеороботу на пісню "Мамин суп" тривалістю в 10 хвилин. У ньому постало чимало людей, а сама артистка роздумує над тим, що визначає кожного українця.

Філософський відеоролик починається з кухні, на якій Alyona Alyona сидить в оточенні сім’ї, поки ті готують суп. Згодом картина переноситься в іншу кімнату, де двоє чоловіків обговорюють природу речей, справжнє значення слів і свободу вибору. Що цікаво, розмовляли вони задом-наперед – все, як уві сні агента Купера в "Твін Піксі" Девіда Лінча.

Читайте також: Реперка Alyona Alyona показала, як виглядала у дитинстві: фото

Згодом кадри змінюються, і деталі побуту починають змінюватись. Alyona Alyona пояснила, що таким чином режисер відео Ян Болотов хотів інтерпретувати буденні речі.

Він – людина майбутнього. Його бачення дуже імпонує мені. На перший погляд простий трек, але він дуже круто його інтерпретував. Ми весело варили борщ з акторами, слухали незвичайний діалог і сміялися до сліз над чоловіком, який заглядав до нас у вікно. Насправді в кліпі показані наші традиції, піднімається питання того, що визначає нас як українців,
– йдеться в описі до відео "Мамин суп" в ютубі.

Alyona Alyona – "Мамин суп": дивитись відео онлайн

Додамо, що Alyona Alyona вже не вперше співпрацює з режисером – раніше вони випустили кліп до пісні "Рибки 2".

Для перегляду фотографій зі зйомок кліпу, гортайте вправо:

 

В одному з дописів в інстаграмі реперка також зізналась, що з дитинства не любила суп, але з періодом дорослішання починала частіше його готувати: спочатку для друзів в гуртожитку, потім для свого хлопця. Зараз же дівчина немає часу на приготуванні їжі, але вирішила поділитись з фанатами власним фірмовим рецептом супу.

"Рецепт:
– стакан гречки;
– двi жменi сушених бiлих грибiв;
– цибуля та морква;
– картопля;
– смажений часник;
– сiль, сумiш перцiв;
– мамина любов".

Як завжди залишатися на зв'язку: корисні поради для ведення бізнесу
сьогодні
11034
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Alyona Alyona
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада
сьогодні 12:04 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада
Уляна Журба 727
Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
14 листопада 20:08 Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
Юлія Турелик 933
Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
14 листопада 18:04 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 4662
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
14 листопада 15:03 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 17120
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
14 листопада 13:05 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 4423
Новини
Більше новин
Залиште відгук