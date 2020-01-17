Alyona Alyona вирушила на Балі з картатими сумками: кумедні фото зірки в аеропорту

Реперка досить часто публікує на особистій сторінці в інстаграмі світлини, які руйнують будь-які канони фешн-індустрії. Alyona Alyona завжди вирізнялася своїм неординарним ставленням до буденних речей. Так, для поїздки на преміальний курорт вона обрала дві картаті сумки, які замінили звичні валізи.

Свій новий, сповнений творчістю рік епатажна Alyona Alyona вирішила розпочати з відпочинку. Впродовж останнього року виконавиця здійснила безліч успішних прем'єр, що дозволило їй гідно представити вітчизняну музику на міжнародній арені.

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З приходом 2020 року реперка зізналася, що вже має безліч планів, які пообіцяла обов'язково реалізувати. Серед цілей, які дівчина ставила собі під бій курантів у новорічну ніч, прагнення прокачати себе, як особистість.

Вона планує вивчити англійську та німецьку мови, засвоїти гру на акустичній гітарі, прочитати 20 книг та провести кілька благодійних та екологічних акцій. Для себе Alyona Alyona визначила 2020 роком тілесного та духовного розвитку. Проте неможливо досягнути цілковитої душевної гармонії у новому десятилітті, не позбувшись минулорічної напруги.

Разом зі своєю творчою командою виконавиця вирішила відправитися на відпочинок на один з найбільш розкішних курортів – острів Балі. Вона запевнила, що їй треба відновити сили після плідного року. Вона готова на тривалий час відмовитися від телефонних дзвінків, постійної біганини та розмов з журналістами. В іншому часовому поясі команда планує приділити час лише творчості й пообіцяла не залишати прихильників надовго без своїх хітів.

Минулий рік видався дійсно насиченим у всіх аспектах. 18 країн, безліч нових міст, купа фестивалів, вагон концертів, тьма-тьмуща нових знайомств та облич... В голові одне слово – фух,

– відверто зізналася Alyona Alyona.



Реперка Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Проте черговий допис зірки не обійшовся без її гострого почуття гумору. Alyona Alyona вирішила спакувати свої речі у легендарні картаті сумки величезного розміру. Судячи з усього, вона вкотре порушила важливу соціальну проблему статусу та матеріального забезпечення в суспільстві. Власним прикладом співачка вирішила довести, що навіть на омріяний курорт можна їхати з колись незмінним атрибутом українців.



Реперка Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official



Реперка Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official