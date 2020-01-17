24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Alyona Alyona вирушила на Балі з картатими сумками: кумедні фото зірки в аеропорту

3874 Читать новость на русском
Реперка Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Реперка досить часто публікує на особистій сторінці в інстаграмі світлини, які руйнують будь-які канони фешн-індустрії. Alyona Alyona завжди вирізнялася своїм неординарним ставленням до буденних речей. Так, для поїздки на преміальний курорт вона обрала дві картаті сумки, які замінили звичні валізи.

Свій новий, сповнений творчістю рік епатажна Alyona Alyona вирішила розпочати з відпочинку. Впродовж останнього року виконавиця здійснила безліч успішних прем'єр, що дозволило їй гідно представити вітчизняну музику на міжнародній арені. 

Читайте також: Alyona Alyona різко висловилася про забруднення навколишнього середовища

З приходом 2020 року реперка зізналася, що вже має безліч планів, які пообіцяла обов'язково реалізувати. Серед цілей, які дівчина ставила собі під бій курантів у новорічну ніч, прагнення прокачати себе, як особистість.

Вона планує вивчити англійську та німецьку мови, засвоїти гру на акустичній гітарі, прочитати 20 книг та провести кілька благодійних та екологічних акцій. Для себе Alyona Alyona визначила 2020 роком тілесного та духовного розвитку. Проте неможливо досягнути цілковитої душевної гармонії у новому десятилітті, не позбувшись минулорічної напруги. 

Разом зі своєю творчою командою виконавиця вирішила відправитися на відпочинок на один з найбільш розкішних курортів – острів Балі. Вона запевнила, що їй треба відновити сили після плідного року. Вона готова на тривалий час відмовитися від телефонних дзвінків, постійної біганини та розмов з журналістами. В іншому часовому поясі команда планує приділити час лише творчості й пообіцяла не залишати прихильників надовго без своїх хітів. 

Минулий рік видався дійсно насиченим у всіх аспектах. 18 країн, безліч нових міст, купа фестивалів, вагон концертів, тьма-тьмуща нових знайомств та облич... В голові одне слово – фух,
– відверто зізналася Alyona Alyona. 

альона альона
Реперка Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Проте черговий допис зірки не обійшовся без її гострого почуття гумору. Alyona Alyona вирішила спакувати свої речі у легендарні картаті сумки величезного розміру. Судячи з усього, вона вкотре порушила важливу соціальну проблему статусу та матеріального забезпечення в суспільстві. Власним прикладом співачка вирішила довести, що навіть на омріяний курорт можна їхати з колись незмінним атрибутом українців. 

альона альона
Реперка Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

альона альона
Реперка Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Всюдисуща пика Путіна, Трамп засмутив російських дітей – Недиванна сотня
сьогодні
1728
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Alyona Alyona
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 січня 19:04 Голодна кутя, або Другий Святвечір: що приготувати напередодні Водохреща – рецепти пісних страв
Олена Булан 17311
17 січня 16:06 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 77703
17 січня 15:30 Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 399
16 січня 20:38 Які фільми отримали Оскар за останні 10 років: повний список
Марта Вересюк 1338
16 січня 17:27 Белла Хадід – найкрасивіша жінка планети: 8 фактів про найуспішнішу модель сьогодення
Марта Вересюк 7836
Новини
Більше новин
Залиште відгук