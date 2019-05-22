Alyona Alyona визнана найцікавішим новим виконавцем Європи за версією The New York Times

Реп-виконавиця Альона Савраненко, більш відома під своїм псевдонімом Alyona Alyona, увійшла в список найцікавіших нових виконавців Європи за версією американської газети The New York Times

Про це йдеться на сайті The New York Times. Видання склало список 15 нових "значущих музично і соціально "артистів, в який ввійшла українка Alyona Alyona.

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Зазначається, що Alyona Alyona, яка є однією з небагатьох українських жінок-реперів, вирішила читати реп українською мовою замість виконання "популярної в України реп-музики російською мовою". Це, як пишуть в американській газеті, є зміцненням національної культур.

Вона читає реп про толерантність і прийняття, чим приваблює шанувальників серед прогресивних молодих людей України,

– йдеться у видання.

Дівчину навіть порівняли з американською співачкою Азілією Бенкс.

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Alyona Alyona – Пушка: дивіться відеокліп

Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.