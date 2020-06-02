Українська співачка невдовзі стане мамою втретє. Alyosha зізналася, що чекає на народження доньки. Черговим дописом вона спровокувала чутки про вагітність двійнею.

Провокативний допис з'явився в інстаграм-профілі Alyosha. Зірка з радістю демонструє зміни свого тіла на камеру та підкреслює округлий живіт приталеними вбраннями. Проте черговим кадром вона викликала справжній резонанс у мережі. Приводом для шквалу обговорення стало не фото, а підпис до нього.

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Співачка показала світлину, на якій позувала в обтислій сукні. Замість розлогих підписів вона запитала фоловерів: "Скільки дівчат на цьому фото?". Користувачі соцмережі розцінили це, як зізнання про вагітність двійнею. Вони швидко засипали зірку численними припущеннями, що вона народить двох малюків: "Невже три?", "Думаю, три". Сама ж Alyosha жодним чином не прокоментувала чутки.

Варто нагадати, що раніше майбутня багатодітна матуся зізнавалася, що її чоловік Тарас Тополя мріяв про появу на світ двійні. Тоді вона запевнила: "В нас одна дитина буде, слава Богу". Проте, судячи з усього, фани не надто охоче вірять у ці слова.

Образ Alyosha

На фото виконавиця позувала у чорній обтислій сукні з глибоким декольте, яка вигідно акцентувала на її великому животі. Alyosha накинула жакет з паєтками. Вона постала з яскравим макіяжем рожевих відтінків, виділивши очі. З прикрас на ній масивні сережки-кільця.