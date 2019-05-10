Амаль Клуні засвітилась у сукні в стилі 1920-х: приголомшливе фото

Джордж та Амаль Клуні дедалі частіше радують своїх прихильників спільними виходами. Днями знамените подружжя стало запрошеними гостями символічної вечірки в Орландо, де чарівна правозахисниця засвітилась у сукні в стилі 1920-их років.

Ніжні обійми перед камерами та розкішні вбрання: 58-річний актор Джордж Клуні та його 41-річна дружина Амаль в черговий раз зачарували світ спільним виходом. Одна з найпопулярніших пар відвідала світську вечірку Omega 50th Anniversary Moon Landing, яка відгриміла в Орландо 9 травня.

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Захід був присвячений 50-річчю з дня першої поїздки людини на Місяць. З нагоди такої історичної події компанія Omega випустили лімітовану колекцію швейцарських годинників.

Поява Джорджа та Амаль Клуні на елітному заході привернула увагу всіх учасників вечірки. Все тому, що чарівна дружина актора прийшла у стильній та незвичній сукні. Амаль символічно підібрала вбрання у золотому кольорі, яке було прикрашене бахромою. Такий образ був популярним у 1920-их роках, однак і через майже століття виглядав розкішно.

Свій витончений look юрист завершила сумочкою-клатчем та взуттям на підборах. Розкішне волосся Амаль Клуні вирішила не збирати у зачіску, а зробити легкі локони. Водночас Джордж Клуні красував поряд з дружиною у чорному класичному костюмі з метеликом.



Джордж та Амаль Клуні в Орландо / Getty Images

Як відомо, Джордж та Амаль Клуні одружились у вересні 2014 року. До цього часу голлівудський актор вважався найвідомішим холостяком, а Бред Пітт навіть укладав парі, коли ж його друг піде до вівтаря.

Підкорити серце ловеласа зуміла юрист Амаль Клуні, яка часто виступає у конференціях з питань прав людини. Під час кожного публічного виходу зірки не приховують своїх почуттів та підтримку один одного. Джордж та Амаль виховують двох дітей – 1-річних двійнят Еллу та Александра.