Аманда Сейфрід розкритикувала блогерку за пропаганду "ідеального тіла"

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Аманда Сейфрід розкритикувала блогерку Аріель Чарнас
Аманда Сейфрід розкритикувала блогерку Аріель Чарнас / Колаж LifeStyle 24

Блогерка-інфлюенсерка у мережі Instagram Аріель Чарнас, за якою стежать 1,2 мільйони підписників, опублікувала своє фото в купальнику та підписала "Пишаюся своїм тілом після двох дітей". Публікація викликала масові обговорення та навіть привернула увагу акторки Аманди Сейфрід.

На своїй сторінці в Instagram Аманда опублікувала скріншот, на якому зображений коментар подруги акторки на сторінці в Чарнас. У повідомленні приятелька акторки звинуватила блогерку у тому, що секрет її ідеальної фігури – це фінансовий добробут, а звичайним жінкам складно мати такий самий стиль життя та бути в модельній формі після народження двох дітей. Відтак, за її словами, інфлюенсерка пропагандує нереалістичний образ жінкам.

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Подруга Аманди Сейфрід додала, що в блогерки є високий дохід, відтак за її дітьми може піклується няня, а вона в цей час має можливість доглядати за собою та займатися спортом.

Якщо ви не визнаєте, що запорука вашої прекрасної форми після двох пологів – це фінансовий добробут, то просто підтримуєте нереалістичні уявлення про життя і можливостях більшості матерів. Більшість жінок не володіють такими ж можливостями, як у вас. Ви прославляєте нездоровий погляд на жіночу фігуру. Для вас виглядати так – це природно, але ми живемо в суспільстві, де панує культ фігури дівчинки-підлітка. Молодим дівчатам не потрібен еталон нездорової, виснаженої "краси",
– йдеться у коментарі.


Публікація Аріель Чарнас в Instagram / Скріншот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Amanda Seyfried (@mingey)

 

Блогерка після таких слів вирішила заблокувати Аманду Сейфрід та її приятельку, а в Instagram-Stories відповіла: "Мене потрібно покарати, тому що я струнка і в купальнику? Я не повинна піклуватися про те, щоб всі люди відчували себе добре. Я пишаюся своїм тілом. Якщо це викликає у вас негатив, заблокую і вас. У мене немає часу".


Скріншот Instagram-Stories Аріель Чарнас

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Amanda Seyfried (@mingey)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Скандал
Джерело: LifeStyle 24
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