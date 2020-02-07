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Американська акторка Дайанн Торн померла на 83 році життя: фільмографія зірки

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Американська акторка Дайанн Торн / Фото з відкритих джерел

Відома акторка Дайанн Торн пішла з життя 28 січня в одному з хоспісів Лас-Вегаса. Їй було 83 роки. Як повідомив її чоловік музикант Говард Маурер, причиною смерті зірки стала онкологія. Впродовж останніх років вона боролася з раком підшлункової залози.

Американка Дайанн Торн назавжди увійшла в історію світового кінематографу роллю в стрічці "Ільза – вовчиця СС", яка належить до жанру картин про сексуальну експлуатацію. Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, життя акторки обірвалося 28 січня на 83 році життя. Причиною трагічної смерті стала онкологія, яку зірці не вдалося побороти. 

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Про втрату розповів її 84-річний чоловік Говард Маурер, який прожив у шлюбі з Дайанн Торн останні 44 роки. Музикант був колегою жінки у картині "Ільза – вовчиця СС", яка зробила її відомою. Подружжя роками керувало власним бізнесом у Лас-Вегасі. Разом вони проводили весільні церемонії: дружина писала сценарії, а чоловік співав і грав фортепіано. Молодята по всьому світові прагнули піти під вінець у супроводі Говарда Маурера та Дайанн Торн. 


Кадри з фільму "Ільза – вовчиця СС" / The Hollywood Reporter

Впродовж своєї акторської кар'єри Дайанн Торн встигла зіграти безліч ролей. Її останні зйомки у хоррорі "Будинок заборонених таємниць" та "Дім чаклуна" довели майстерність зірки навіть у досить поважному віці. Вона зіграла у фільмах "Справжні чоловіки", "Шоу Мерва Гріффіна", "Арія", "Піноккіо", "Кривавий шабаш", "Зіткнення" і "Вбивство офіціанток".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Втрати
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