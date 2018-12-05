Американська кіноакадемія назвала ім’я ведучого премії "Оскар-2019"

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Кевін Гарт став ведучим премії "Оскар-2019"
Кевін Гарт став ведучим премії "Оскар-2019" / Getty Images : Колаж – 24 канал

5 грудня Американська кіноакадемія, що займається організацією та призначенням кінонагород премії "Оскар", назвала ім’я нового ведучого церемонії. Ним став американський комік Кевін Гарт.

Про це офіційно повідомили на Instagram-сторінці премії "Оскар". "Зустрічайте нашого нового ведучого. Налаштовуйтесь на 24 лютого", – повідомили організатори.

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Meet our new host. Tune in on February 24.

Допис, поширений The Academy (@theacademy)

 

39-річний американський актор і комік, відомий за своїми ролями в стрічках " Джуманджі: Поклик Джунглів" (2018), "Шалений патруль" (2014), "Недоторканні" (2017), "Американська сімейка" та в інших, вперше нестиме місію ведучого на розкішній церемонії. Сам кіноактор у своєму профілі в Instagram зізнався, що завжди мріяв долучитись до організації такого визначного дійства.

Я знаю, що моя мама зараз усміхається до вух. Я впевнений, що цей "Оскар" вдасться зробити особливим,
– щиро поділився Кевін Гарт.

Варто додати, що ведучим церемонії "Оскар" протягом останніх двох років був інший знаменитий комік Джиммі Кіммел.

Що відомо про церемонію "Оскар-2019"?91 церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Оголошення номінантів кінопремії пройде майже місяцем раніше – 22 січня. В лонг-лист претендентів на премію "Оскар" увійшло дві українські стрічки: "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" Олеся Саніного і Марка Харріса в категорії "Найкращий документальний фільм" та фільм "Донбас" Сергія Лозниці в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Теги: LifeStyle Оскар Оскар-2019 Кіно
Джерело: 24 канал
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