Американська письменниця розкритикувала Меган Маркл за відео з сином: Це її шоу

І у США спокій Меган Маркл та принцу Гаррі може тільки снитись. Одразу після публікації ексклюзивного відео з 1-річним сином Арчі Гаррісоном герцогиня Сассекська отримала чимало коментарів від хейтерів. Зокрема, кадри прокоментувала американська письменниця Емілі Гріффін.

За даними US Magazine, відповідний коментар Емілі Гріффін залишила на приватній сторінці в твіттер. Письменниця ретельно вивчила відео, яке записала Меган Маркл з Арчі Гаррісоном і назвала герцогиню "несправжньою" та "зовсім не схожою на матір".

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За словами Емілі, Меган Маркл була досить роздратованою в кадрі через те, що син діяв не за її планом – вертівся на руках та не проявляв цікавості до книги. Герцогиня навіть відтворювала звуки тварин, але і це не дало результату. Тому Емілі Гріффін припустила, що насправді дружина принца Гаррі використовує своє голлівудське минуле, аби грати ідеальну матусю, якою насправді не є. З цим погодилась і подруга письменниці у листуванні.

Окрім цього, знамениті американки звернули увагу й на те, що принц Гаррі залишився за кадром. Це виглядало так, наче Меган Маркл не хотіла ділити увагу публіки з чоловіком.

"Чарівна дитина і книга. Але... заради всього святого "спочатку я". Це шоу Меган. А чому не вона знімала відео і не дала Гаррі почитати книгу? І чому вона не скористалася моментом вкінці, щоб сказати: "Він сказав: "Тато"? Тому що це на якусь частку секунди зробить його схожим на Гаррі, не приведи Господи... Крім того, ви хочете зберегти конфіденційність для вашої дитини, тому публікуєте його відео без штанів?" – заявила Емілі Гріффін.



Відео Меган Маркл з Арчі розкритикували / Instagram / @emilygriffin

Одразу після публікації допису сторінку письменниці засипали гнівними коментарями. Люди стверджували, що Емілі Гріффін має особисту неприязнь до герцогині та є расисткою. Тому знаменита американка змушена була заблокувати власний акаунт і написати відповідь в іншій соцмережі.

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"Я публікую десятки чесних дописів за день, без фільтрів, немов довіряю безпосередньо близьким друзям… Більше того, я була шокована будь-якими проявами расизму щодо неї. За останні місяці мої почуття до Гаррі і Меган змінилися. Але я можу щиро сказати, що моя критика Меган ніколи не мала нічого спільного з її расою. Крім того, я зрозуміла, чому вона хотіла залишити монархію і почати інше життя", – зазначила Емілі Гріффін.

Як відомо, ролик Меган Маркл з сином опублікувала на 1 день народження Арчі Гаррісона. Відео з'явилось на сторінці некомерційної організації Save The Children UK.