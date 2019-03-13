Американська співачка LP виступить з грандіозним концертом у Львові

Знаменита виконавиця проникливих хітів Лаура Перголіцці (LP) представить нову сольну програму в рамках світового туру Heart To Mouth Tour. Концерт відбудеться у приміщенні Велотреку СКА у Львові, 18 квітня.

Початок музичної події – 20:00, де зберуться найбільші фанати американської зірки та авторки відомого хіта Lost On You. Лише за кілька років Лаура Перголіцці змогла здобути шалену славу не лише в США, а й в Італії, Іспанії, Польщі та інших країнах континентальної Європи. Її запрошують з виступами як на сольні концерти, так і на масштабні фестивалі.

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Тому у 2019 році поп-рок-співачка вирішила включити й Україну у свій гастрольний тур, анонсувавши низку концертів по всій країні: в Харкові, Києві, Одесі та Львові.

Для мене всі мої слухачі – одна велика сім'я. Коли бачиш сяючі очі, усвідомлюєш, що твоя музика проникає в них. І це ні з чим незрівнянні відчуття, справжнє диво. Я розумію, що моїм шанувальникам абсолютно неважливо, як я виглядаю, скільки мені років – головне, що вони занурюються в пісні, вловлюють той меседж, який передаю їм. Нас об'єднує любов,

– поділилась американська співачка LP.

На концертах в Україні, зокрема, й у Львові, ви зможете почути як всім відомі хіти артистки, так і сингли з нового альбому Heart To Mouth, що став п’ятим у творчості LP. Нещодавно вона також записала спільний сингл із французькою дівою Мілен Фармер N'oublie pas, а також співпрацювала з екс-лідером The Smiths, легендарним автором пісень Морріссі.

LP – Lost On You: дивитись відео онлайн