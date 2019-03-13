Американська співачка LP виступить з грандіозним концертом у Львові

165
LP у Львові
LP у Львові / gastroli.ua

Знаменита виконавиця проникливих хітів Лаура Перголіцці (LP) представить нову сольну програму в рамках світового туру Heart To Mouth Tour. Концерт відбудеться у приміщенні Велотреку СКА у Львові, 18 квітня.

Початок музичної події – 20:00, де зберуться найбільші фанати американської зірки та авторки відомого хіта Lost On You. Лише за кілька років Лаура Перголіцці змогла здобути шалену славу не лише в США, а й в Італії, Іспанії, Польщі та інших країнах континентальної Європи. Її запрошують з виступами як на сольні концерти, так і на масштабні фестивалі.

Читайте також: Співачка LP приїде до України з грандіозним концертом: деталі виступу

Тому у 2019 році поп-рок-співачка вирішила включити й Україну у свій гастрольний тур, анонсувавши низку концертів по всій країні: в Харкові, Києві, Одесі та Львові.

Для мене всі мої слухачі – одна велика сім'я. Коли бачиш сяючі очі, усвідомлюєш, що твоя музика проникає в них. І це ні з чим незрівнянні відчуття, справжнє диво. Я розумію, що моїм шанувальникам абсолютно неважливо, як я виглядаю, скільки мені років – головне, що вони занурюються в пісні, вловлюють той меседж, який передаю їм. Нас об'єднує любов,
– поділилась американська співачка LP.

На концертах в Україні, зокрема, й у Львові, ви зможете почути як всім відомі хіти артистки, так і сингли з нового альбому Heart To Mouth, що став п’ятим у творчості LP. Нещодавно вона також записала спільний сингл із французькою дівою Мілен Фармер N'oublie pas, а також співпрацювала з екс-лідером The Smiths, легендарним автором пісень Морріссі.

LP – Lost On You: дивитись відео онлайн

 

blog_ava
Вибори президента України можуть змінити баланс сил у Європі, – Financial Times
сьогодні
8708
Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Концерти Новини Львова Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
сьогодні 19:26 Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
402
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні 13:13 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
12373
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
12 березня 12:31 Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
1016
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
12 березня 11:50 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2482
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
11 березня 18:00 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
2214
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук