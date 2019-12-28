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Американський актор Том Хенкс отримав грецьке громадянство: які заслуги цьому сприяли

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Том Хенкс / Getty Images

Володар найпрестижніших премій Голлівуду відтепер почесний громадянин Греції. Вчора, 27 грудня, президент підписав указ про натуралізацію американського актора. З країною його пов'язують не лише розкішні курорти, адже Том Хенкс разом з родиною більшість часу проводить на грецьких островах.

Голлівудський актор Том Хенкс, який славиться видатними ролями у не менш знакових фільмах, з почестями отримав грецьке громадянство. ПРиводом для такого рішення уряду стали не лише професійні досягнення одного з найвидатніших акторів всіх часів і народів. 

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Том Хенкс проводить багато часу острові Антіпарос, присвячуючи час не лише відпочинку, а й творчості. Таку любов знаменитості можна обгрунтувати тим, що його дружина актриса грецького походження. Батьки Ріти Вілсон переїхали до США, проте виховували доньку в грецькому православ'ї.  Том Хенкс також є парафіянином Константинопольського патріархату після шлюбу в 1988 році. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rita Wilson (@ritawilson)

Так, в офіційній постанові президента Прокопіса Павлопулоса зазначається, що громадянство надається тим, хто "зробив виняткові послуги країні або чия натуралізація служить суспільним інтересам". 

Що відомо про Тома Хенкса? 

Актор почав грати у кіно на початку 80-х. Однак популярність прийшла після комедії "Великий" – про хлопчика, який прокинувся у тілі дорослого.

Далі були не тільки комедії. Генкс вразив глядача у фільмі "Філадельфія", де зіграв адвоката-гомосексуаліста, хворого на СНІД. Задля переконливості для ролі йому довелося схуднути на 10 кілограмів. Справжній тріумф чекав на нього після картини "Форест Гамп". Ці стрічки принесли Генксу два Оскари поспіль за найкращі чоловічі ролі.

Зараз на рахунку актора понад півсотні кінокартин, більшість із них – культові. Він один із найдорожчих американських кінозірок. За фільм "Янголи і демони" Генкс отримав рекордні на той час понад 50 мільйонів доларів.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Греція
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