Американський співак Oliver Tree зняв кліп у Києві: епатажне відео

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Oliver Tree зняв кліп у Києві: дивитись відео
Oliver Tree зняв кліп у Києві: дивитись відео / Twitter / @Olivertree

Дедалі частіше відомі виконавці приїжджають до України на зйомки своїх роликів. 7 грудня американець Oliver Tree представив новий кліп до пісні "Hurt", який створив у Києві.

25-річний Oliver Tree, який тільки розпочав вокальну кар'єру, вперше відвідав Україну. У Києві американський артист зняв досить епатажне відео, що вже завойовує мережу. Сама ж композиція ввійшла до дебютного альбому поп-виконавця – "Ugly is Beautiful".

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Труна з артистом, каскадерські трюки, богохульство – це далеко не все, чим може здивувати епатажний кліп артиста. Oliver Tree наважився стрибнути з багатоповерхівки та залишився без голови. Окрім цього, у ролику можна побачити справжній танк. 

Відомо, що зйомки проходили у спальних районах столиці та на Рибальському мосту. Режисером відео виступив сам Oliver Tree та українська компанія "23/32 Films". 

Кліп американця Oliver Tree на пісню "Hurt", знятий у Києві: дивіться відео

 

Нагадаємо, що Oliver Tree – не перший іноземний артист, який знімав відео в Києві. Нещодавно поп-співачка Майлі Сайрус представила кліп "Nothing Breaks Like a Heart", в якому втікала від поліції та переховувалась у стриптиз-клубах. Зйомки ролика пройшли в українській столиці. Окрім цього, у серпні британська група Suede презентувала кліп на пісню Life Is Golden, який був відзнятий в Прип'яті. На вулицях Києва свій ролик створили й співачка Джорджа Сміт та рок-гурт Bring Me The Horizon.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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