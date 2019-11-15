Анастасія Суббота може не потрапити на конкурс краси Міс Всесвіт 2019: відома причина

Представники конкурсу краси Міс Україна Всесвіт приголомшили публічною заявою. Конкурсантка Анастасія Суббота може не поїхати представляти державу на фінальному етапі шоу, оскільки не отримала американської візи.

До посольства США вже звернулась директор Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова. За її словами, Анастасія Суббота повинна представляти державу на міжнародному шоу 8 грудня. Згідно з умовами організаторів, претендентка на головну корону мала б приїхати до Атланти за два тижні до зйомок. Днями дівчина отримала відмову в американській візі, що може стати причиною для скасування заявки України на участь у конкурсі Міс Всесвіт.

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Як переконує Анна Філімонова, красуня виконала всі умови та вчасно подала документи на розгляд посольства. Під час бесіди з представниками дипустанови Анастасія Суббота пояснила мету поїздки до США та не приховувала, що буде брати участь у міжнародному конкурсі краси. До свого звернення дівчина додала запрошення на Міс Всесвіт-2019, довідку від банку з випискою про рух грошових коштів на її рахунку та всі інші необхідні документи. Проте ані публічна інформація про перемогу Анастасії на першому етапі конкурсу, ані офіційні документи, які підтверджують це, не повпливали на рішення працівника консульства.

Анастасія, яка вільно володіє англійською мовою, детально відповіла на його (працівника посольства, – LifeStyle 24) запитання та передала офіційні документи. Переглянувши папери, він сказав, що такі документи подавали вже не вперше. Вона попросила його переглянути офіційну інформацію в Інтернеті та на офіційних вебсайтах. Подивившись у комп’ютер, він без жодних коментарів видав відмову,

– розповіла Анна Філімонова.

Директорка Міс Україна Всесвіт переконана, що це непорозуміння спричинене зайнятістю працівника консульства США, який не приділив додаткового часу для ознайомлення з документами. Тому Анна Філімонова звернулась безпосередньо до очільника дипустанови. Наразі ж невідомо, чи зможе Анастасія Суббота представляти Україну на міжнародному конкурсі краси.

Що таке Міс Всесвіт?Це наймасштабніший і найпрестижніший міжнародний конкурс краси. Щорічно в конкурсі бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів. Відразу після присудження титулу Міс Всесвіт його володарка переїжджає в Нью-Йорк. З цього моменту вона упродовж року подорожує світом, займається благодійністю. Переможниці конкурсу зробили чудові кар'єри в дипломатії, бізнесі, видавничій справі, кіно і телебаченні.