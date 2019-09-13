Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк потрапила до реанімації: подробиці

Відома російська актриса, яка виконала головну роль у популярному серіалі "Моя прекрасна няня", має серйозні проблеми зі здоров'ям. 48-річна Анастасія Заворотнюк потрапила до реанімації. Мережею ширяться чутки, що зірка російського кіно хворіє на рак.

З початку серпня ім'я Анастасії Заворотнюк не зникає з заголовків російських ЗМІ. У пресі зазначають, що в 48-річної акторки виявили рак головного мозку. Родичі акторки не підтверджують чуток про страшний діагноз, але й не спростовують моторошної інформації. На сайті російського видання "Комсомольська правда" з'явилися коментарі знайомих і сусідів Анастасії Заворотнюк.

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За їхніми словами, зовнішній вигляд раніше стрункої зірки серіалу "Моя прекрасна няня" насправді кардинально змінився. Жителі елітного селища Крекшино, що в Новій Москві, стверджують, побачивши сусідку (саме там розташований будинок Анастасії Заворотнюк, – LifeStyle 24) , не впізнали її.

Зараз, начебто, поклали в лікарню. А до цього, влітку, вдома була. Але в селищі її майже не бачили, я думала, в Америку до доньки полетіла. Але потім бачу, Валя плаче постійно. У Насті, каже, сильно голова болить, спати не може,

– зазначила сусідка знаменитості.

Пізніше жінка додала, що після її особистої зустрічі з Анастасією Заворотнюк, ледь впізнала акторку. "Чесно кажучи, навіть не впізнала її. Адже вона завжди худенька була, як статуеточка. А тут така повна, зовсім інша людина. І волосся її, розкішного, ніби немає, косиночка на голові. Це все від ліків", – запевняє жителька села Крекшино.



Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов, 1 березня 2019 року / Instagram / @a_zavorotnyuk

Проте близький друг чоловіка актриси, який не захотів називати своє ім'я, запевняє, що зовніший вигляд Анастасії – наслідок пологів у 47-річному віці. А сам Петро Чернишов під час їхньої розмови заперечив онкологію дружини.

Він підтвердив, що Настя ще не прийшла в форму після пологів. Вона помітно погладшала і це її пригнічує,

– заявив близький друг сім'ї.

Варто нагадати, що у 2019 році, у 47-річному віці, Анастасія Заворотнюк народила доньку. В інтерв'ю для російського видання Hello вона розповіла, що тримала в таємниці вагітність, аби в разі невдачі уникнути жалю від оточення та ЗМІ.



Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов з новонародженою донькою / Instagram / @a_zavorotnyuk