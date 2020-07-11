Відомий український модельєр Андре Тан неодноразово ділився порадами з українськими модницями і продовжує це робити. Дизайнер показав підбірку трендових комбінезонів цього сезону та зазначив, для яких подій слід використовувати кожен із них.

Фешн-поради дизайнер опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. У публікації він детально розповів про фасони комбінезонів і прикріпив фото кожного для того, щоб на прикладі показати підписницям, як вони виглядають.

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Модельєр розпочав свій допис, зазначивши, що для такого образу знадобиться лише 30 секунд. У комбінезоні можна виглядати самодостатньою та легкою, грайливою та суворою. А головне – це варіант, який допоможе завжди виглядати неперевершено.

Комбінезон у стилі сафарі

Його можна одягнути у будь-якій ситуації. Він зручний та практичний. Таке вбрання дозволить відчувати свободу рухів та легкість.



Комбінезон у стилі сафарі / Instagram / @andre_tan_official

Комбінезон на вечірку

Він зручніший, ніж сукня, проте виглядає не менш ефектно. Обравши потрібну довжину штанів, можна створити образ на будь-який сезон. Фатінові рукава забезпечать увагу публіки.



Комбінезон на вечірку / Instagram / @andre_tan_official

Комбінезон XXL

Одягайтеся у трендові речі, незалежно від фігури. Головне – знайти фасон, який вам пасуватиме, та не соромитися рухів.



Комбінезон XXL / Instagram / @andre_tan_official

Комбінезон з шортами-бермудами

Це найактуальніша річ цього сезону. Висока талія, яка приховує зайве, та широкі штанини, які створюють ефект "олівця в стакані".



Комбінезон з шортами-бермудами / Instagram / @andre_tan_official

Комбінезон з високими розрізами

Він допоможе продемонструвати усю красу вашої фігури та при цьому залишитися загадкою. Розрізи, приховані в легких складках, створять звабливий образ, від якого неможливо відвести погляд.



Комбінезон з високими розрізами / Instagram / @andre_tan_official