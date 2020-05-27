Андреа Бочеллі хворів коронавірусом, але не зізнавався про це з поваги до італійців

Всесвітньо відомий тенор Андреа Бочеллі ще у березні переніс легку форму коронавірусу, але вирішив розповісти про це зараз, зважаючи на складну ситуацію в Італії, що була ще місяць тому. З поваги до хворих, які мали ускладнення, він вирішив не акцентувати увагу італійців на собі.

61-річний Андреа Бочеллі на своїй фейсбук-сторінці розповів, що хвороба протікала у нього в легкій формі.

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З поваги до тих, у кого зараження коронавирусом проходить у важчій формі, я вирішив не ділитися цими новинами. І, звичайно, я не хотів турбувати своїх фанатів і хотів захистити приватність моєї родини,

– поділився співак.

Чоловік додав, що повністю одужав наприкінці березня і вирішив внести свій вклад у боротьбі з COVID-19 – він здав власну плазму для досліджень.

Отримавши можливість здати кров, щоб допомогти знайти ліки від COVID, я відразу сказав "так". Скромний, але фундаментальний жест, за допомогою якого я хочу зіграти свою маленьку роль", – пояснив тенор.

Згідно з інформацією агентства ANSA, коронавірус в Андреа Бочеллі діагностували 10 березня. Окрім нього захворіли також його дружина і двоє дітей. Хвороба у співака супроводжувалась лише підвищенням температури, але в іншому протікала безсимптомно.

Варто додати, що 12 квітня Андреа Бочеллі вразив світ та Італію своїм концертом у Мілані у Міланському соборі Duomo di Milano – без глядачів, але у супроводі органу. Концерт символічно відбувся у католицький Великдень, де всі прихожани змушені були сидіти вдома через карантинні обмеження. Концерт Андреа Бочеллі транслювали наживо, а зачинений через пандемію COVID-19 Міланський собор співакові надали для виступу лише як виняток.

Виступ Андреа Бочеллі в Міланському соборі на Великдень: відео

Нагадаємо, що Італія у березні-квітні 2020 року стала епіцентром боротьби з коронавірусом у світі. Тривалий час вона займала перші сходинки за кількістю зафіксованих хворих на COVID-19, а також летальних випадків. Станом на 27 травня вона посідає шосте місце в світі за кількістю діагностованих хворих – 230 тисяч осіб.