Андрій Богдан закрутив роман: що відомо про дівчину голови Офісу президента – фото

Голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан після розлучення зі своєю дружиною зустрічається зі світською левицею Анастасією Слічною. Що відомо про дівчину – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Хто така Анастасія Слічна – дівчина Богдана

Голова Офісу президента Андрій Богдан розлучився близько півроку тому і від першого шлюбу у нього залишилися 4 доньки. Його новою коханою стала Анастасія Слічна – співвласниця бренду купальників і білизни La Mare, а також є співзасновницею інтернет-магазину з продажу дизайнерської біжутерії Jewellery BAZAR.

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Як Андрій Богдан познайомився з Анастасією Слічною

Як пише видання "Страна.UA", дівчина розповіла, що знайома з Богданом давно, а пов'язувала їх спільна компанія. Зустрічатися вони почали наприкінці 2018 року.

"Ми часто перетиналися на спільних заходах, вечірках і вечерях. Андрій дуже розумний, порядний, цілеспрямований чоловік, я поділяю його життєві принципи і цінності, до речі, він володіє унікальним почуттям гумору. Більш близько спілкуватися ми почали в кінці минулого року. Андрій прийшов до мене на день народження і вкрав моє серце", – згадала Анастасія.



Андрій Богдан і Анастасія Слічна / Facebook

Світська левиця згадала їхню спільну поїздку до Львова на джазовий фестиваль, звідки Богдан опублікував перше фото з дівчиною. Відтак почала поширюватися інформацію про нове кохання голови Офісу президента.

"Саме я вмовила Андрія поїхати разом. Дуже хотілося , щоб він відчув все, що відбувається на Leopolis Jazz Fest - на щастя, йому вдалося знайти вікно в своєму щільному графіку, і він зміг вирватися лише на один вечір і дуже цьому радий", – додала вона.

В інтерв'ю у "Світському житті" Анастасія Слічна відповіла на запитання, чи отримала вона пропозицію руки і серця від Андрія: "Я буду тримати це в секреті". Також дівчина рішуче заявила, що хоче заміж за Богдана.

Дівчина Андрія Богдана – Анастасія Слічна: дивіться фото

На своїх сторінках у соціальних мережах Анастасія Слічна демонструє свої виходи у світ у дизайнерських вбраннях. Також у дівчини чимало знімків у купальниках власного бренду.

До прикладу, на наступному фото кохана Богдана одягнена у блакитну сукню з колекції Dolce & Gabbana. Ціна плаття – понад 50 тисяч гривень (близько 1583 фунтів стерлінгів). Доповнює вбрання українки маленька сумка від Jacquemus, яка коштує близько 10 тисяч гривень.



Анастасія Слічна / Facebook

Анастасія Слічна / Facebook