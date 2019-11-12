Андрій Данилко пережив блокаду серця під час виступу, – ЗМІ

Знаменитий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, пережив блокаду серця. Співаку стало погано під час виступу, а через погане самопочуття він ледве зміг завершити концерт.

Про це повідомляє Clutch з посиланням на представників Андрія Данилка. Інцидент стався під час зйомок шоу "Привіт, 20-ті!", яке вийде в новорічну ніч на телеканалі "Україна". За годину до виходу на сцену артисту стало різко погано, він був блідим та ледве говорив. Однак від виступу Андрій Данилко вирішив не відмовлятись.

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За словами журналістів, після кожної пісні співак йшов до своєї гримерки та змінював одяг через надмірну пітливість. А як тільки фрагмент виступу Вєрки Сердючки відзняли, артист на кілька годин закрився у кімнаті. Згодом представники Андрія Данилка пояснили, що він переніс блокаду серця. Щоб нормалізувати роботу серця, медики ввели співаку спеціальні препарати, які й допомогли йому.

Серцева блокада буває різного ступеня важкості. Причини її виникнення можуть бути непередбачуваними: від отруйних речовин, які впливають на AV вузол, до вроджених вад серця, зокрема, дефекту міжпередсердної перегородки, ідіопатичного склерозу або ж ішемічної хвороби. Блокади також можуть виникати при судомах. Деякі види хвороби можуть стати смертельними, тому медики рекомендують при порушенні серцебиття звертатись за допомогою до лікарів.

Журналісти зазначають, що Андрій Данилко ще перед зйомками був блідим. Артиста весь час супроводжували охоронці, які допомагали йому пройти до гримерки. Наразі невідомо, як Андрій Данилко почувається та чи проходить обстеження. Журналісти LifeStyle 24 намагаються сконтактувати з піар-менеджерами для отримання більш детальної інформації про його стан.