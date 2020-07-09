Минуло 4 роки, відколи Анджеліна Джолі подала документи на розлучення з Бредом Піттом. З того часу у ЗМІ поширювалось чимало скандальної інформації про цей розрив, а найбільші суперечки у пари виникали через питання опіки над 6 дітьми. За словами інсайдерів, дійти згоди Джолі і Пітту допомогла сімейна терапія.

Як передає People, тільки після того, як суперечки зіркових батьків повпливали на емоційний стан їхніх дітей, Анджеліна Джолі та Бред Пітт таки вирішили звернутись до фахівців. Колишнє подружжя пішло на сімейну терапію, яка допомогла їм порозумітись та вирішити питання про опіку.

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Їм була потрібна допомога у вирішенні питань, пов'язаних з опікою. Діти стали старшими, тому питання розлучення батьків зараз не так гостро стоїть. Джолі і Пітту знадобилось багато годин сімейної терапії, щоб прийти до того, як вони живуть зараз,

– розповів інсайдер.

Окрім цього, джерела додають, що саме сімейна терапія допомогла Анджеліні Джолі переглянути свою думку щодо одноосібної опіки. Досі вона в суді вимагала, щоб її колишній чоловік Бред Пітт навіть не наближався до їхнього будинку, а спілкування дітей з батьком відбувалось під наглядом психолога або й самої акторки. Однак після курсу бесід з фахівцями Анджеліна Джолі дозволила нащадкам йти до свого батька, а Бред Пітт навіть придбав маєток по сусідству.

"Молодші діти ходять між їхніми будинками, залишаючись з кожним з батьків. Бред любить проводити з дітьми багато часу. Зараз він виглядає набагато щасливішим, ніж раніше", – додав інсайдер.

Що відомо про розлучення Пітта і Джолі