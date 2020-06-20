Голлівудське подружжя розірвало шлюб ще чотири роки тому, проте тема їхнього розлучення й досі хвилює прихильників по всьому світу. Анджеліна Джолі зізналася, що союз з Бредом Піттом заважав добробуту їхніх дітей.

Американська акторка та багатодітна мама висловлюється на тему розлучення вкрай рідко. Проте в інтерв'ю для видання Vogue Анджеліна Джолі все ж вирішила наголосити, що про розрив зі знаменитим актором не шкодує, адже гармонія дітей для неї завжди залишалася в пріоритеті.

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Я розлучилася заради добробуту своєї родини. Це було правильне рішення. І я до цього дня зосереджена на благополуччі дітей,

– пояснила Анджеліна Джолі.

Зірка також зізналася, що після розлучення довго не наважувалася говорити про розрив публічно, а її мовчанням скористалися у пресі. Саме тому шістьом дітям акторів довелося почути чимало наклепів та неправдивих тверджень про себе. Проте, як запевняє Анджеліна Джолі, її доньки та сини – "сміливі та сильні" молоді люди.

Що відомо про розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта?

Популярні та успішні актори почали зустрічатися 2005 року, зав'язавши роман на знімальному майданчику бойовика "Містер і місіс Сміт". Шлюб закохані таємно узаконили на скромній весільній церемонії у Франції 2014 року. У них народилося троє дітей: 14-річна Шайло та 11-річні двійнята Вів'єн та Нок. Окрім цього, голлівудські актори виховували 18-річного Меддокса, 16-річного Пакса та 15-річну Захару, яких всиновили.

Однак після двох років шлюбу 2016 Бред Пітт та Анджеліна Джолі подали на розлучення, а судовий процес тривав до квітня 2019 року. Причиною розриву стали розбіжності подружжя в методах виховання дітей. У пресі ширилися чутки, що акторка вирішила розлучитися через те, що Бред Пітт підняв руку на сина Меддокса. Але ці припущення не підтвердилися.