Анджеліна Джолі долучилась до ініціативи зірок і пожертвувала мільйон доларів у спалах вірусу

Американська кіноактриса Анджеліна Джолі не залишилась осторонь біди, яка охопила весь світ, і пожертвувала 1 мільйон доларів у благодійну організацію No Kid Hungry, яка забезпечує харчування дітей з сімей з низьким доходом

Відомо, що через пандемію коронавірусу у багатьох країнах світу тимчасово закрились навчальні заклади. Деякі з них забезпечують дітей харчуванням, сім'ї яких мають низький дохід.

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Станом на цей тиждень понад мільярд дітей у всьому світі не ходять в школи через їхнє закриття, пов'язане з коронавірусом. Багато дітей покладаються на турботу і харчування, які вони отримують під час навчання в школі, в тому числі майже 22 мільйони дітей в Америці розраховують на продовольчу підтримку. No Kid Hungry докладає великих зусиль, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей з незаможних родин,

– розповіла 44-річна Джолі.

Відомо, що пожертвувані кошти Джолі будуть розподілені між 30 штатами.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі давно відома своєю благодійною діяльністю. Цього тижня вона розповіла про створення глобальної коаліції ЮНЕСКО з питань освіти, яка займеться наданням допомоги в організації дистанційної освіти на період пандемії коронавірусу.

Додамо, що на різні потреба в час спалаху нового вірусу пожертви зробили чимало зірок: К'яра Ферраньї (100 тисяч євро), Джорджіо Армані (1 мільйон євро), Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс (1 мільйон доларів), Ріанна (5 мільйонів доларів), Арнольд Шварценеггер (1 мільйон доларів) та Кайлі Дженнер (1 мільйон доларів).