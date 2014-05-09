Анджеліна Джолі пристала на всі умови Бреда Пітта: з'явились деталі зіркового перемир'я

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт підписали угоду про спільну опіку над дітьми
Анджеліна Джолі та Бред Пітт підписали угоду про спільну опіку над дітьми / fine-femina.com.ua

Розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта стало чи не головною темою для обговорення в Голлівуді. Понад 2 роки адвокати акторів оббивали пороги судів, аби все ж вирішити всі юридичні питання. Днями стало відомо, що екс-подружжя нарешті підписало угоду.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі

Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вважались однією з найефектніших пар. Кожен їхній вихід на публіку приковував увагу всіх журналістів та очевидців. Розкішна Анджеліна Джолі не приховувала своїх почуттів та щоразу демонструвала ніжність у спілкуванні з Бредом Піттом. 

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Однак така сімейна ідилія завершилась: у 2016 році подружжя оголосило про розлучення. Відтоді почалась запекла боротьба Анджеліни Джолі та Бреда Пітта у судах. Найбільше суперечок у пари виникало через питання про опіку над 6 дітьми – 6-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. 

За інформацією ЗМІ, зіркова мама прагнула добитись одноосібної опіки, тому в суді доводила, що Бред Пітт не повинен втручатись у виховання їхніх дітей. Принципова Джолі навіть встановила нагляд за екс-коханим, щоб отримати компромат. Окрім цього, вона налаштувала нащадків проти зіркового батька та контролювала всі розмови з ним. 

Така ворожнеча у сім'ї бентежила актора, відтак Бред Пітт побоювався, що від цієї боротьби діти можуть отримати психологічну травму.

Деталі підписаної угоди про спільну опіку

Титанічні зусилля голлівудського красеня все ж дали результат: невблаганна Анджеліна Джолі вирішила підписати документи про спільну опіку над дітьми. Сталось це на початку грудня. Як повідомляє US Weekly з посиланням на інсайдерів, Джолі повністю виконала умови свого екс-коханого, відтак Пітт безперешкодно може бачитись зі своїми нащадками. 

Анджеліна пристала на його умови і відмовилася від одноосібної опіки. Тепер він має законне право проводити час з дітьми,
– розповів інсайдер.

Окрім цього, підписана угода дає право Бреду Пітту не тільки проводити час з дітьми наодинці, але й впливати на прийняття рішень щодо їх виховання чи навчання. 

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Woman Magazine

Джерела також стверджують, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт вже встановили на свої мобільні телефони додаток для розлучених пар, в якому встановлюється графік зустрічей з дітьми.

Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
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