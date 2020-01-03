Анджеліна Джолі привезла прийомну дочку в Ефіопію: фото

Анджеліна Джолі відправилася на батьківщину своєї 14-річної доньки Захари, яка є уродженкою Ефіопії. Разом із акторкою поїхали четверо дітей – 13-річна Шайло, 11-річні близнюки Нокс та Вів’єн, а також Захара. Дівчинку вдочерили у шестимісячному віці і ця поїздка відбулася заради того, щоб вона побувала на батьківщині.

Під час мандрівки Джолі зустрілася із першою жінкою-президентом Ефіопії Сахле-Варк Зевде. На цій зустрічі були присутні також Шайло та Захара. На офіційний прийом акторка обрала елегантну білу сукню в підлогу з чорним ремінчиком. Подібний образ був і в Захари. А от Шайло одягнула джинси з білою футболкою, чорним бомбером та кросівками. За неофіційною інформацією, Шайло проходить гормональну терапію, щоб змінити стать і вже просить називати себе чоловічим іменем Джон.

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Анджеліна Джолі з дітьми в Ефіопії / Фото: офіс президента Сахле-Варк Зевде

Фотографією з прийому поділився пресофіс президента. Як повідомляє видання People, зустріч була присвячена питанням освіти, санітарно-гігієнічним проблемам, які заважають дівчатам відвідувати школу під час критичних днів. Також згадали про ефіопську історію та культуру та обговорили успіхи в боротьбі з формами туберкульозу, які поширені та розвиваються в цьому регіоні.

В 2009 році акторка разом із глобальним комітетом охорони здоров’я та федеральним міністерством охорони здоров’я Ефіопії створила програму Zahara, яку назвала в честь доньки. Через цю програму вона вже більш, ніж 10 років фінансує боротьбу з туберкульозом і діти підтримують її в цьому. А от у кіно діти акторки себе не бачать.

В інтерв’ю виданню People Джолі сказала: "Ніхто з них не хоче стати актором. У них інші амбіції. Їм цікаві бізнес-проєкти, гуманітарні програми тощо".



Анджеліна Джолі з дітьми / Instagram / @angelinajolieofficial

До прикладу, вкінці вересня 2019 року Захара представила свою першу ювелірну колекцію Zahara Collection. Створювати її допомагав ювелір Роберт Прокоп. Відомо, що всі прибутки від продажу цих ювелірних виробів будуть направлені до притулку House of Ruth Shelters, який розташований у Лос-Анджелесі. Цей притулок надає тимчасове житло для жінок та дітей, що постраждали від складних обставин.

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