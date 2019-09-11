Анджеліна Джолі стане матір'ю у сьомий раз, – ЗМІ

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі є відомою зірковою матусею, яка виховує 6 дітей. Днями зірка відправила свого найстаршого сина Меддокса в південнокорейський університет Енсе. А наразі планує усиновлення нової дитини.

Напередодні в інтерв'ю 44-річна актриса розповідала, що досі не звикла до відсутності сина в будинку. Після цього, за словами інсайдерів, у серці Анджеліни з'явилася порожнеча. Відтак, як повідомляє видання Radar Online, Джолі планує усиновити сьому дитину.

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Як йдеться у джерелі, усиновлення має відбутися вже за декілька місяців. З якої країни буде можлива сьома дитина, наразі невідомо.

Вона хотіла заповнити порожнечу побаченнями, але вибрала інший спосіб. За планом у неї має з'явитися ще одне немовля до кінця цього року. Завдяки зв'язкам в ООН у Енджі вже є кілька варіантів, але вона поки що нічого не вирішила до кінця,
– пише видання.

Як відомо, Анджеліна Джолі – мама 6 дітей. Трьох нащадків – 18-річного Меддокса, 14-річного Пакса, 13-річну Захару – вона всиновила, а от для 12-річної Шайло і 9-річних близнюків Вів'єн і Нокс акторка є біологічною мамою. Всіх дітей Джолі виховувала у шлюбі з Бредом Піттом, тому після розлучення ділить із ним опіку.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Зіркове подружжя вирішило розлучитися в 2016 році, проживши в офіційному шлюбі всього з 2014 року. Їхній роман розпочався у 2006 році. Близько двох років Анджеліна Джолі і Бред Пітт розв'язували судові питання і боролися за опіку над шістьма дітьми.

Зіркова мама прагнула добитися одноосібної опіки, однак суд зобов'язав її дозволити Бреду Пітту бачитись із дітьми як мінімум через день. У грудні 2018 року з'явилися деталі про те, що Анджеліна Джолі погодилася на умови колишнього чоловіка і поділила час, який кожен проводить із ними по половині.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Анджеліна Джолі Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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