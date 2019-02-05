Анджеліна Джолі зустрілася з біженцями у Бангладеші: фото

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відправилася у Бангладеш з гуманітарною місією – відвідати табір мусульман рохінджа.

Знаменитість раніше приїжджала з місіями ООН в Ірак, Ліван, Йорданію, Сирію та інші країни. Цього разу Джолі відправилася у табір народу рохінджа у Бангладеші, де змушені проживати мусульмани, яким довелося бігти з М'янми в серпні 2017 року після початку військових дій. Про це повідомляє видання Sky News.

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Відомо, що наразі у таборі проживає близько 730 000 людей. Так, акторка ознайомилася зі станом справ на кордоні двох держав і оцінила гуманітарну ситуацію. Зазначається, що збільшення кількості біженців виснажило ресурси Бангладешу.

Голлівудська акторка також виступила з промовою на території табору. Що цікаво, Анджеліна вже зустрічалася з представниками рохінджа у 2006 і 2015 роках в Індії.

Джолі також планує зустрітися з прем'єр-міністром Шейх Хасіна та іншими високопосадовцями в столиці Бангладешу.