"Ангел" Victoria's Secret Девон Віндзор вийшла заміж у напівпрозорій сукні: фото

Знаменита модель Victoria's Secret Девон Віндзор у 25 років вирішила розпрощатись із холостяцьким життям та пішла до вівтаря. Обранцем "ангела" став її бойфренд Джонні Декстер Барбара.

Як повідомляє The Daily Mail, урочиста церемонія пройшла на острові Сент-Барт, що належить до заморської території Франції. Клятвами Девон Віндзор та Джонні Барбара обмінялись в одній з місцевих церков, яку наречені прикрасили білими масивними квітами. А от святкова вечірка пройшла в елітному ресторані з великим подвір'ям та виглядом на Карибське море.

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І хоч церемонія була закрита для ЗМІ, папараці все ж вдалось зробити кілька знімків зіркових молодят. Згідно зі світлинами, до вівтаря Джонні Барбара пішов у світлому костюмі та сорочці. А от його розкішна наречена постала перед гостями у мереживній сукні від Zuhair Murad з розкішним шлейфом. Вбрання Девон Віндзор було досить пікантним, адже сукня мала прозорі вставки, які оголювали її ноги.

Зіркова наречена вирішила не відмовлятись від фати. До сукні Девон Віндзор підібрала виріб, оздоблений щільним мереживом по краях. Ледь хвилясте волосся та ніжний макіяж завершили особливий look моделі.



Модель Девон Віндзор вийшла заміж за Джонні Барбару / Just Jared

На весілля зіркова пара запросила не тільки найближчих родичів, але й друзів з модельної індустрії. Зокрема, на церемонії Девон Віндзор та Джонні Барбари можна було побачити Олівію Калпо, Лорену Рей, Джорджію Фаулер та Шаніну Шейк. Гості приїхали на острів в Карибському морі задовго до весілля. Упродовж тижня вони відпочивали разом з молодятами та розважались на їхніх вечірках.

Відомо, що кубинський бізнесмен Джонні Барбара освідчився Девон Віндзор ще у 2018 році. Під час спільного відпочинку він найняв гелікоптер, який мав надпис: "Чи ти одружишся зі мною?" На питання коханого "ангел" Victoria's Secret відповіла згодою та упродовж року готувалась до події. Весілля пара не афішувала та не розголошувала дати церемонії. Тільки в переддень особливого свята Девон Віндзор щасливо написала у мережі, що 16 листопада виходить заміж за Джонні Барбару.