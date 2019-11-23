"Ангел" Victoria's Secret Девон Віндзор вийшла заміж: з'явились розкішні фото з церемонії

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Девон Віндзор вийшла заміж за Джонні Декса / Instagram / @devwindsor

16 листопада супермодель Девон Віндзор і її коханий Джонні Декстер Барбара офіційно одружились. У день церемонії в мережу потрапило кілька фото, зроблених папараці. А днями щасливе подружжя опублікувало на своїх сторінках в Instagram розкішні весільні знімки, які підкорили красою.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, модель Victoria's Secret Девон Віндзор і бізнесмен Джонні Декс влаштували гучне весілля на острові Сен-Барт, що в Карибському морі. Тому закохані святкували, милуючись неймовірними морськими краєвидами. 

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До вівтаря "ангел" Victoria's Secret пішла у білій мереживній сукні зі шлефом від Zuhair Murad. Вбрання нареченої було місцями прозорим, що додавало пікантності її вигляду. Девон Віндзор не відмовилась від фати та виглядала розкішно, щасливо позуючи перед гостями. Водночас її наречений Джонні Декс красувався у класичному чорному костюмі з бутоньєркою. 

Цікаво, що для церемонії Девон та її обранець замовили особливі обручки. Прохання від наречених реалізував знаменитий ювелір Ніколь Вегман, який створив прикраси під брендом Ring Concierge. Окрім цього, для "ангела" Victoria's Secret виготовили комплект з трьох перснів, які можна носити як разом, так і окремо. До набору входили розкішні вироби зі смарагдом, рожевого золота і платини.  

Одразу після церемонії наречені, за традицією, вирушили на фотосесію. Результати зйомки Девон Віндзон та Джонні Декс вже встигли опублікувати на інстаграм-сторінці. Мережу вже зворушили ніжні кадри, якими поділились молодята. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений devon windsor (@devwindsor)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений devon windsor (@devwindsor)

Наразі молодята перебувають на острові Сен-Барт. Своє весільне вбрання Девон Віндзор змінила купальники у стилі нареченої. На одному з них модель написала "місіс Барбара", натякаючи, що може змінити своє прізвище. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений devon windsor (@devwindsor)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений devon windsor (@devwindsor)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові весілля Мода Victoria's Secret
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