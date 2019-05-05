"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк оголила груди в провокативній зйомці: 18+

30-річна Ельза Госк – одна з найбільш відомих "ангелів" Victoria's Secret, полюбляє приміряти сексуальні образи не тільки для зйомок реклами білизняного бренду. Домашні кадри зірки є не менш гарячими.

Це знаменита модель довела, опублікувавши чергові провокативні фото з Каліфорнії. Перед прихильниками Ельза Госк постала у трендових штанах з газетним принтом. Оголені груди знаменитість грайливо прикрила руками.

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Для сексуальної зйомки модель обрала місце біля вікна. Ельза Госк лягла поряд із видом на Беверлі-Хіллз, а на іншому знімку показала струнку фігуру, ставши спиною до фотографа.

У мене є новини, – грайливо підписала фото Ельза Госк, підкреслюючи свій трендовий одяг.



Сексуальне фото Ельзи Госк / Instagram / @hoskelsa



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Варто зазначити, що фото модель опублікувала напередодні грандіозної події у світі моди – Met Gala 2019. Захід пройде у Нью-Йорку 6 травня. Це вже своєрідна традиція запальної Ельзи Госк, адже у день церемонії нагородження преміями Оскар-2019 вона поділилась подібним знімком із оголеними грудьми.