"Ангел" Victoria's Secret Лаіс Рібейро показала гарячі фото з відпочинку

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Лаіс Рібейро на відпочинку
Лаіс Рібейро на відпочинку / Instagram / @laisribeiro

Попри насичений графік та зйомки для білизняного бренду Victoria's Secret Лаіс Рібейро знаходить час для відпочинку. Бразильська модель ділиться відповідними знімками з прихильниками, хизуючись у мережі ідеальною фігурою в купальниках.

Днями зірка опублікувала чергові сексуальні знімки, які вже встигли розбурхати мережу. "Ангел" Victoria's Secret позувала у ванній, наповненій водою з льодом. При цьому Лаіс Рібейро була вбрана у звабливий купальник рожевого кольору. 

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Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro)

Ймовірно, знімок був зроблений у Мексиці, звідки модель опублікувала чимало сексапільних знімків. Для відпочинку Лаіс Рібейро обрала місто Тулум, де не тільки позасмагала на пляжі, але й відвідала пам'ятні місця. Окрім цього, манекенниця наважилась на дайвінг, пірнувши в океан разом зі своїми друзями. Знімки "ангела" Victoria's Secret заворожили красою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro)

Хто така Лаіс Рібейро? 
Бразильська модель, яка підкорює світ моди з 2009 року. Наразі Лаіс Рібейро всього 28 років, а її знає весь світ. Модель активно співпрацює з такими знаменитими брендами, як Christian Dior, Dolce & Gabbana, Givenchy, Gucci, Roberto Cavalli, Vera Wang, Versace, Marc Jacobs, Ralph Lauren та інші. Знаковою для бразилійки був контракт із білизняною фірмою Victoria's Secret. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Victoria's Secret Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
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