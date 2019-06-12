"Ангел" Victoria's Secret Лаіс Рібейро показала гарячі фото з відпочинку

Попри насичений графік та зйомки для білизняного бренду Victoria's Secret Лаіс Рібейро знаходить час для відпочинку. Бразильська модель ділиться відповідними знімками з прихильниками, хизуючись у мережі ідеальною фігурою в купальниках.

Днями зірка опублікувала чергові сексуальні знімки, які вже встигли розбурхати мережу. "Ангел" Victoria's Secret позувала у ванній, наповненій водою з льодом. При цьому Лаіс Рібейро була вбрана у звабливий купальник рожевого кольору.

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Ймовірно, знімок був зроблений у Мексиці, звідки модель опублікувала чимало сексапільних знімків. Для відпочинку Лаіс Рібейро обрала місто Тулум, де не тільки позасмагала на пляжі, але й відвідала пам'ятні місця. Окрім цього, манекенниця наважилась на дайвінг, пірнувши в океан разом зі своїми друзями. Знімки "ангела" Victoria's Secret заворожили красою.

Хто така Лаіс Рібейро?

Бразильська модель, яка підкорює світ моди з 2009 року. Наразі Лаіс Рібейро всього 28 років, а її знає весь світ. Модель активно співпрацює з такими знаменитими брендами, як Christian Dior, Dolce & Gabbana, Givenchy, Gucci, Roberto Cavalli, Vera Wang, Versace, Marc Jacobs, Ralph Lauren та інші. Знаковою для бразилійки був контракт із білизняною фірмою Victoria's Secret.