"Ангел" Victoria's Secret Леомі Андерсон вбрала напівпрозору сукню для вечірки: гарячі фото

Представниці Victoria's Secret завжди є бажаними гостями на урочистих та світських заходах. Так, днями запальна Леомі Андерсон побувала на закритій вечірці Chanel, влаштованій у Кенсінгтонських садах Лондона.

Тільки у квітні 2019 року британська модель Леомі Андерсон офіційно приєдналась до "ангелів" Victoria's Secret. Після підписання контракту 26-річна манекенниця помітно змінила своє життя: Леомі Андерсон все частіше стала з'являтись на модних вечірках, організованих у Великобританії. Однією зі світських подій, де встигла відзначитись запальна манекенниця, була щорічна вечірка в Кенсінгтонських садах, яка пройшла 25 червня у Лондоні.

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Для такого особливого виходу Леомі Андерсон обрала досить відверте вбрання в стилі сексапільних "ангелів" Victoria's Secret. Перед камерами фотографів знаменита британка красувалась у напівпрозорій чорній сукні, яка підкреслила всю красу її стрункої фігури. Вбрання мало шифоновий шлейф, який додав легкості пікантному образу.

Леомі підібрала босоніжки на чималих підборах та темний клатч. Яскравий синій манікюр, ідеальна укладка волосся і макіяж з акцентом на очі завершили приголомшливий look моделі.



Леомі Андерсон на вечірці / Getty Images

На вечірці в Кенсінгтонських садах Леомі Андерсон зустрілась з іншими моделями, які не відмовились від спільного фото. Відтак на знімку видно, що "ангел" Victoria's Secret позувала поряд із Неєлам Гілл, Джордан Данн, Майєю Джамою та Адвоа Абоа. На відміну від Леомі, знамениті манекенниці обрали більш скромні образи.



Моделі на вечірці у Лондоні / Getty Images