Ангели в чорному: Сара Сампайо та Андріана Ліма сяяли в розкішних сукнях на доріжці Канн

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Сара Сампайо та Адріана Ліма
Сара Сампайо та Адріана Ліма / фото: Getty Images; Колаж: LifeStyle 24

Каннський фестиваль добігає кінця, однак зірки не припиняють зачаровувати своїми ефектними виходами на червоній доріжці. Так, напередодні "ангели" Victoria's Secret Сара Сампайо та Адріана Ліма виблискували перед публікою у неймовірних сукнях.

Вже завтра, 25 травня, Каннський фестиваль добіжить кінця і червона доріжка відпочиватиме до наступного року. А поки що вона активно приймає голлівудських зірок та інших знаменитостей.

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Однією з найяскравіших появ у Каннах стали виходи "ангелів" Victoria's Secret Сари Сампайо та Адріани Ліми. Ні, вони не з'явилися в купальних костюмах від білизняного бренду, представниками якого є. Але від того їхні образи були не менш ефектними. Дівчата обрали приголомшливі сукні до підлоги у чорному кольорі, доповнивши образи яскравими макіяжами.

27-річна Сара Сампайо одягнула пишне плаття, спідниця якого повністю була декорована чорним пір'ям, а на талії красувалися квіти з темного каміння та масивних паєток. Верх вбрання був без бретелей, що дозволило чітко окреслити вирізні ключиці моделі. Образ зеленоокої красуні доповнив яскравий макіяж, який складався зі стрілок та червоної помади, і довгасті сережки.

Сара Сампайо
Сара Сампайо / Getty Images

Сара Сампайо
Сара Сампайо / Getty Images

37-річна Адріана Ліма віддала перевагу приталеному та більш відвертому варіанту сукні. Екс-"ангел" Victoria's Secret позувала перед папараці у чорному платті з мереживом на стегнах і талії та високим розрізом спереду спідниці. У її вбранні також були відкриті плечі, однак модель не забула і про декольте. Образ бразильської красуні довершили довгасті сережки з зеленим камінням і яскрава помада.

Адріана Ліма
Адріана Ліма / Getty Images 

Адріана Ліма
Адріана Ліма / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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