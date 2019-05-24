Ангели в чорному: Сара Сампайо та Андріана Ліма сяяли в розкішних сукнях на доріжці Канн

Каннський фестиваль добігає кінця, однак зірки не припиняють зачаровувати своїми ефектними виходами на червоній доріжці. Так, напередодні "ангели" Victoria's Secret Сара Сампайо та Адріана Ліма виблискували перед публікою у неймовірних сукнях.

Вже завтра, 25 травня, Каннський фестиваль добіжить кінця і червона доріжка відпочиватиме до наступного року. А поки що вона активно приймає голлівудських зірок та інших знаменитостей.

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Однією з найяскравіших появ у Каннах стали виходи "ангелів" Victoria's Secret Сари Сампайо та Адріани Ліми. Ні, вони не з'явилися в купальних костюмах від білизняного бренду, представниками якого є. Але від того їхні образи були не менш ефектними. Дівчата обрали приголомшливі сукні до підлоги у чорному кольорі, доповнивши образи яскравими макіяжами.

27-річна Сара Сампайо одягнула пишне плаття, спідниця якого повністю була декорована чорним пір'ям, а на талії красувалися квіти з темного каміння та масивних паєток. Верх вбрання був без бретелей, що дозволило чітко окреслити вирізні ключиці моделі. Образ зеленоокої красуні доповнив яскравий макіяж, який складався зі стрілок та червоної помади, і довгасті сережки.



Сара Сампайо / Getty Images



Сара Сампайо / Getty Images

37-річна Адріана Ліма віддала перевагу приталеному та більш відвертому варіанту сукні. Екс-"ангел" Victoria's Secret позувала перед папараці у чорному платті з мереживом на стегнах і талії та високим розрізом спереду спідниці. У її вбранні також були відкриті плечі, однак модель не забула і про декольте. Образ бразильської красуні довершили довгасті сережки з зеленим камінням і яскрава помада.



Адріана Ліма / Getty Images