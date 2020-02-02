"Ангели" Victoria's Secret страждали від сексуальних домагань та знущань

Ексдиректора з маркетингу бренду жіночої білизни Victoria's Secret Еда Разека звинуватили в "культурі жінконенависництва, залякуванні і домаганнях". Про знущання зізналися близько 30 працівників компанії, серед яких провідні моделі.

Слідом за офіційним зверненням про скасування грандіозного шоу Victoria's Secret та новинами про ймовірний продаж культового бренду, компанію спіткав черговий скандал. Видання The New York Times оприлюднило розслідування, яке пролило світло на внутрішню політику модного будинку.

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Близько 30 колишніх та теперішніх працівників, серед яких знамениті моделі, підтвердили, що впродовж багатьох років страждали від знущань та домагань керівництва. Вину приписують колишньому директору з маркетингу компанії L Brands, що володіє брендом жіночої білизни Victoria's Secret Еду Разеку.

Чоловік працював на теренах модної індустрії впродовж 36 років, покинувши почесний пост у серпні 2019 року. Еду Разеку вдалося стати другою важливою персоною у компанії після засновника Леса Векснера, взявши на себе відповідальність у проведенні легендарних Victoria's Secret Fashion Show.



Ед Разек з моделлю Келлі Гейл / Getty Images

Фактично, саме він визначав долю "ангелів". Американська модель Алісса Міллер пригадала слова директора з маркетингу, які характеризують його ставлення до жінок: "Я носій влади. Я можу створити тебе або знищити".

Дівчата пригадали, що під час кастингів Разек просив учасниць лишати особисті номери телефонів, всіляко намагався доторкнутися до їхніх струнких тіл та навіть поцілувати. Одна з "ангелів" запевнила, що чоловік кілька разів пропонував їй відправитися у спільну подорож, обгрунтовуючи її сексуальним потягом: "Я хочу оволодіти тобою в якомусь сексуальному місці".

Під тиском домагань перебувала навіть знаменита Белла Хадід, яка брала участь в феєричних показах. За лаштунками шоу Ед Разек сказав зірці, що їй варто забути про трусики та привселюдно обговорював її груди. Проте інші працівники корпорації теж потерпали від знущань та дорікань за зайву вагу чи зовнішній вигляд.

Мене найбільше турбувало... наскільки прижилася така поведінка. Над ним сміялися і сприймали його як норму… І будь-кого, хто намагався щось з цим зробити, не просто ігнорували, його карали,

– запевнила колишня менеджерка бренду Кейсі Кроу Тейлор.



Белла Хадід на Victoria's Secret Fashion Show / Getty Images

Сам Ед Разек заявив, що звинувачення "категорично не відповідають дійсності, неправильно трактовані або ж вирвані з контексту".

Варто наголосити, що в сексуальній експлуатації моделей звинувачували й фінансиста Джеффрі Епштейна, який запрошував "ангелів" до власного дому та піддавав насильству.